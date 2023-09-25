После "чекового" скандала почти у половины населения снизилось доверие к самоуправлению

По данным исследования, на вопрос, как разразившийся весной скандал повлиял на их доверие к самоуправлению, 47 проц. респондентов заявили о негативном изменении их отношения к местному самоуправлению. Такой ответ в основном давали жители старше 50 лет, жители городов. Кроме того, среди разочарованных самоуправлением было больше женщин, чем мужчин.

Почти треть – 32 проц. участников опроса – заявили, что "чековый" скандал не повлиял на их мнение – насколько они доверяли или не доверяли раньше, настолько доверяют или не доверяют сейчас.

Между тем, 3 проц. респондентов заявили о возросшем доверии к самоуправлению. По данным исследования, после "чекового" скандала о возросшем доверии к самоуправлению как правило заявляли 18-29-летние граждане.

Десятая часть участников опроса заявила о том, что вообще ничего не слышали о скандале, а примерно 8,5 проц. затруднились ответить на вопрос опроса.