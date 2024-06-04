Мусорные контейнеры у памятника Цемаху Шабаду в Вильнюсе вызвали возмущение, их убрали

В социальной сети Facebook об этом написал известный деятель искусства Саулюс Паукштис, его информацией стали делиться другие вильнюсцы.

Паукштис был возмущен тем, что так обходятся со скульптурой одного из самых характерных скульпторов Вильнюса Ромуальдаса Квинтаса, кроме того, это делают в центре Старого города, на территории бывшего гетто. Муниципалитет убрал контейнеры.