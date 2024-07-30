2024.07.30 21:45

После бури в Вильнюсе опасно накренился мост

 
ru.DELFI.lt

Столичная полиция сообщает, что в Вильнюсе ливень и ветер повредили мост.

По данным полиции, после бури на ул. Лентварё, 33, опасно накренился мост. Там стали формироваться заторы, движение регулировала полиция. Сообщается, что до приезда работников компании Tiltuva движение будет закрыто, поэтому полиция рекомендует выбирать другой путь.

Закрыть мост попросил муниципалитет.

Вильнюсский муниципалитет информировал о временном изменении трасс автобусов.

„Из-за большого количества осадков, выпавших за последние два дня, был вымыт грунт под мостом над прудом Муринес Воке на ул. Лентварё. Чтобы обеспечить безопасность участников движения, временно останавливается движение всех видов транспорта и пешеходов, приняты меры по ликвидации аварии.

Из-за ограничений временно меняются трассы автобусов 62 и 68 маршрутов“, – указал муниципалитет.

Tiltas Lentvario gatvėje
Tiltas Lentvario gatvėje
Tiltas Lentvario gatvėje

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии