После бури в Вильнюсе опасно накренился мост

По данным полиции, после бури на ул. Лентварё, 33, опасно накренился мост. Там стали формироваться заторы, движение регулировала полиция. Сообщается, что до приезда работников компании Tiltuva движение будет закрыто, поэтому полиция рекомендует выбирать другой путь.

„Из-за большого количества осадков, выпавших за последние два дня, был вымыт грунт под мостом над прудом Муринес Воке на ул. Лентварё. Чтобы обеспечить безопасность участников движения, временно останавливается движение всех видов транспорта и пешеходов, приняты меры по ликвидации аварии.