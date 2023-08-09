После бури в Литве: крыши элеваторов, как решето, на полях пострадали сотни коров

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас посетил такие места и рассказал о ситуации так:

"Одно - когда ты смотришь по телевизору в новостях о нанесенном ущербе, о том, что творится за границей, но совсем другое, когда это происходит рядом с нами, когда видишь пытающихся совладать с эмоциями фермеров, которые сутками пытались спасти урожай или собирали напуганный скот. Трудно излагать свои мысли после того, что видел 7 августа после сильного града. По пути в деревню Римайсяй (Паневежский район) мэр Антанас Поцюс показал границу, вдоль которой прошел град, там виднеются временно накрытые пленкой крыши. Вид такой, будто на крыши с неба падали осколки – все крыши дырявые!