После бури в Литве: крыши элеваторов, как решето, на полях пострадали сотни коров

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас посетил такие места и рассказал о ситуации так:
"Одно - когда ты смотришь по телевизору в новостях о нанесенном ущербе, о том, что творится за границей, но совсем другое, когда это происходит рядом с нами, когда видишь пытающихся совладать с эмоциями фермеров, которые сутками пытались спасти урожай или собирали напуганный скот. Трудно излагать свои мысли после того, что видел 7 августа после сильного града. По пути в деревню Римайсяй (Паневежский район) мэр Антанас Поцюс показал границу, вдоль которой прошел град, там виднеются временно накрытые пленкой крыши. Вид такой, будто на крыши с неба падали осколки – все крыши дырявые!
В хозяйстве Гинтаутаса Чиплиса нас встретил хозяин, его соседи и помощники. Рядом стоял автомобиль без боковых стекол, ветровое и заднее стекла были с трещинами. Если присмотреться - кузов машины покрыт вмятинами, как будто машина кубарем катилась по камням. Нас пригласили в зернохранилище, а его крыша, как решето, высушенное и размещенное здесь зерно насквозь промочил ливень. На полях еще осталось около 500 т зерна, но его некуда девать, соседние элеваторы заполнены. В дырах и новая крыша дома Гинтаутаса из глиняной черепицы. Лед падал с невероятной силой и пробил толстую черепицу, гидроизоляционную пленку".
В соседнем хозяйстве Jotainiai в дырах не только крыши зернохранилищ, но и коровников.
Хозяин Jotainiai Эймантас Чепонис показал поврежденные градом початки кукурузы на полях: они начали плесневеть, значит, их нельзя использовать в качестве кормов. придется думать, чем кормить скот зимой. Эймантас надеется, что удастся нейтрализовать плесень. Коровники в хозяйстве сейчас обновляли, поэтому на полях во время града паслись 500 коров. "Напуганные сильным градом и обезумевшие от боли коровы разбежались, пришлось искать их и возвращать на пастбище. Коровы серьезно пострадали, получили раны, шишки, к счастью, не погибли", - рассказал фермер.
Фермеры говорят, что главное - никто не погиб.
Специалисты муниципалитетов подсчитывают нанесенный фермерам ущерб. "Фермеры просят помощи в поиске элеваторов по щадящим ценам; не штрафовать и не лишать техосмотра технику с треснутыми ветровыми стеклами, поскольку на замену потребуется не меньше месяца - очень большие очереди в автосервисах; найти решение для более благоприятных цен по приему шифера. В ближайшие дни я планирую встречи и, думаю, общими усилиями мы найдем способ оказания помощи в этой беспрецедентной ситуации", - сказал министр.