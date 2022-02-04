Пожарным-спасателям об опасной находке сообщили в четверг после обеда.

Около 13.41 ч. с ними связалась специалист по безопасности и информировала о найденном металлическом бочонке с возможно ядовитым веществом.

На пляже в указанном месте был обнаружен синий металлический 25-литровый бочонок с надписью UN 2927 и пиктограммами, которые предупреждают об опасности.

Пожарные-спасатели огородили территорию СТОП-лентой. О находке были информированы специалисты национального центра общественного здравоохранения и специалисты муниципалитета Неринги.

Специалисты увезли эту емкость на специальном транспорте.

Предполагают, что емкость была герметичной, поэтому вещество в окружающую среду не попало. Ее доставят на свалку в Думпяй и утилизируют.

Бочонок, скорее всего, во время бури смыло с палубы какого-нибудь судна, а потом волны выбросили его на берег предполагают специалисты.

Специалисты не намерены выяснять, что содержится в бочонке. Подозревают, что это может быть 2-гидроксипропилакрилат.