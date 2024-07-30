После бури – миллионные убытки: каковы шансы взыскать нанесенный ущерб с государства

Вне всякого сомнения, если деревья повалены бурей, муниципалитет обычно утверждает, что это результат действия стихии, значит, его вины нет. Однако не всегда муниципалитету удается уйти от ответственности.

„Каждый случай рассматривается индивидуально, однако нет случаев, когда ущерб был возмещен без обращения в суд“, – скала представитель муниципалитета.

Представители Вильнюсского муниципалитета сказали Delfi, что в прошлом году на территории муниципалитета было получено 30 заявок о возмещении ущерба, в этом - 10.

По действующим законам, муниципалитеты обязаны следить за деревьями и позаботиться, чтобы они не представляли угрозы для жителей и их имущества. Это значит, что службы должны проверять, здоровы ли деревья, опасные деревья должны удалять.

Если вы захотите получить возмещение ущерба, вам придется обращаться в суд. Прогнозировать результат разбирательства непросто.

Например, весной 2024 года Региональный административный суд рассмотрел дело о возмещении ущерба в размере 1772 евро, нанесенного в результате падения дерева на автомобиль.

Гражданину удалось доказать, что до того как дерево упало, соседи не раз обращались в муниципалитет и сообщали о том, что дерево опасно. Рабочие даже приезжали, чтобы укрепить дерево, но оно все равно сломалось.

Муниципалитет же пытался уйти от ответственности, ссылаясь на бурю и обвинял самого водителя: якобы тот в непогоду беспечно поставил машину под деревом.

Однако суд постановил, что муниципалитет не позаботился о дереве, а у владельца авто не было оснований чего-либо опасаться.