После бури – миллионные убытки: каковы шансы взыскать нанесенный ущерб с государства

Если вы захотите получить возмещение ущерба, вам придется обращаться в суд. Прогнозировать результат разбирательства непросто.
По действующим законам, муниципалитеты обязаны следить за деревьями и позаботиться, чтобы они не представляли угрозы для жителей и их имущества. Это значит, что службы должны проверять, здоровы ли деревья, опасные деревья должны удалять.
Представители Вильнюсского муниципалитета сказали Delfi, что в прошлом году на территории муниципалитета было получено 30 заявок о возмещении ущерба, в этом - 10.
„Каждый случай рассматривается индивидуально, однако нет случаев, когда ущерб был возмещен без обращения в суд“, – скала представитель муниципалитета.
Вне всякого сомнения, если деревья повалены бурей, муниципалитет обычно утверждает, что это результат действия стихии, значит, его вины нет. Однако не всегда муниципалитету удается уйти от ответственности.
Например, весной 2024 года Региональный административный суд рассмотрел дело о возмещении ущерба в размере 1772 евро, нанесенного в результате падения дерева на автомобиль.
Гражданину удалось доказать, что до того как дерево упало, соседи не раз обращались в муниципалитет и сообщали о том, что дерево опасно. Рабочие даже приезжали, чтобы укрепить дерево, но оно все равно сломалось.
Муниципалитет же пытался уйти от ответственности, ссылаясь на бурю и обвинял самого водителя: якобы тот в непогоду беспечно поставил машину под деревом.
Однако суд постановил, что муниципалитет не позаботился о дереве, а у владельца авто не было оснований чего-либо опасаться.
Чтобы получить возмещение ущерба в таком случае, во-первых, надо вызвать полицию, которая зафиксирует обстоятельства происшествия. Важно собрать все доказательства самостоятельно: сфотографировать место происшествия, зафиксировать, какое дерево сломалось,если этого не будет, можно потерпеть поражение, даже если другие аргументы будут в пользу пострадавшего.
Суды в таких случаях выясняют, есть ли три обязательных условия для административного разбирательства. Был ли нанесен ущерб? И какой он в денежном эквиваленте.
Второе –были ли незаконные действия. Выясняют, знал ли муниципалитет о том, что дерево представляет угрозу и все равно ничего не предпринимал.
Интересную ситуацию суд разбирал в начале года. Человек неоднократно сообщал муниципалитету, что дерево у могилы его родителей опасно склонилось, может упасть.
Муниципалитет ничего не предпринимал, отмечая, что дерево находится на другом участке, якобы обращаться должны владельцы конкретного участка.
Когда дерево упало и повредило памятник на могиле родителей мужчины, он добился того, что муниципалитет возместил ему ущерб в размере 2700 евро и еще компенсировал моральный ущерб на сумму 300 евро и 245 евро - расходы на судебное разбирательство.
Иногда за деревья отвечает не муниципалитет, а администраторы многоквартирных домов, жилтоварищества, Национальная земельная служба или Литовская дирекция автомобильных дорог.
Именно администратору многоквартирного дома пришлось возмещать ущерб в размере почти 9000 евро, когда на стоявший во дворе автомобиль в Клайпеде упало дерево.