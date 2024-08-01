После бури и дождей в литовских лесах пошли грибы

Любители сбора грибов делятся фотографиями в социальных сетях, показывая полные корзины боровиков и лисичек. Кристина рассказала, что в четверг посетила грибные места.

Грибы есть не повсюду, но в еловых лесах они появились. Женщина вернулась с корзиной боровиков.

„Я собирала грибы 2 часа. Грибы червивые, трудно было найти целые. Совсем маленькие грибочки я оставила, поеду за ними в субботу“, – сказала Delfi женщина, которая собирала грибы в Паневежском районе.

А в Варенском районе появилось много лисичек. Вилма показала свою добычу – три ведра и корзина. „Собирала 6 ч. Всего собрала 16 кг“, – рассказала она.

Особенно удивляет результат Натальи – боровики покрывают весь стол.