2024.07.17 07:18

После бурь в Литву придут перемены

 
ru.DELFI.lt
Lietus Vilniuje
Lietus Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, во многих районах ожидаются дожди с грозами.

Самые интенсивные грозы прошли ночью, однако утром еще возможны осадки на северо-востоке страны. Днем ожидается переменная облачность. Будет жарко, воздух прогреется до 25–30 градусов тепла. У моря будет прохладнее, всего 22–24 градуса.

В четверг ночью усилится зона высокого атмосферного давления. Местами возможны небольшие осадки, однако в большинстве районов дождей не ожидается. Ночью будет 13–18 градусов тепла.

В четверг днем местами еще пройдут небольшие осадки, но вечером небо прояснится. Будет немного прохладнее, чем в предыдущие дни. На большей части территории страны будет 23–28 градусов,у моря всего 20–22 градуса тепла.

В конце недели погода останется похожей. Местами возможны небольшие дожди, температура не будет подниматься выше 30 градусов.

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