После бурь и ливней – с полными корзинами грибов из леса

„Началась и моя стихия“, – пишет Сандра и делится фотографиями.

На ней - большая корзина боровиков. Их женщина собрала в лесах Шилальского района за полдня. По ее словам, боровиков очень много, но половина - с червями.

Неплохим „уловом“ делится и жительница Плунгеского района, женщина из Зарасайского района набрала маслят , а из Шяуляйского района новости неважные - боровиков много, но даже самые маленькие из них червивые.