2024.07.18 07:00

После бурь и ливней – с полными корзинами грибов из леса

 
ru.DELFI.lt
Grybai
Grybai
ФОТО: Grybautoja Sandra

Одни жители делятся фотографиями последствия бури и шквала, а другие - фотографиями из лесов.

„Началась и моя стихия“, – пишет Сандра и делится фотографиями.

На ней - большая корзина боровиков. Их женщина собрала в лесах Шилальского района за полдня. По ее словам, боровиков очень много, но половина - с червями.

Grybai

Неплохим „уловом“ делится и жительница Плунгеского района, женщина из Зарасайского района набрала маслят , а из Шяуляйского района новости неважные - боровиков много, но даже самые маленькие из них червивые.

Grybai

Полные корзины боровиков набрал в Шилутских лесах один грибник, а лисички уродились в окрестностях Мажейкяй.

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