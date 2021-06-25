После бунта мигрантов в Пабраде местные жители поделились своими опасениями

Жанна и Веслав живут напротив ЦРИ. В одну из ночей на этой неделе они очень переживали и не чувствовали себя в безопасности – слышались выстрелы, взрывы, был виден дым.

"Мне звонили соседи и спрашивали, что происходит. Я сказала, что ничего не знаю. Вышла, вижу, съезжаются машины, полиция. Были какие-то взрывы, дым, мне так сказали", – сказала Жанна.

Беспорядки начались вечером, когда несколько десятков беженцев пытались выйти из центра.

"Они кричали, толкали охранников, демонстрировали неуважение и был момент, когда пограничникам, охране и окружающим угрожала опасность", – сказал глава ЦРИ Александр Кислов.

Поскольку договориться с мигрантами не удалось, были вызваны пограничники и полиция.

"Когда из-за их активных действий возникла угроза охране и окружающим, было применено гладкоствольное ружье и резиновые пули, стреляли в воздух дважды. Применяли и слезоточивый газ", – сказал Кислов.

В беспорядках участвовали около 70 человек. Усмирить бунтовщиков удалось в течение 1,5 часов, помощь врачей никому не потребовалась.

Были выявлены и изолированы 8 подозреваемых. Большинство – граждане Ирака. Они были возмущены тем, что некоторые их соотечественники были задержаны на двое суток.

"Эти люди разочарованы. Они не довольны не только условиями, они не довольны тем, что им не дают беспрепятственно уехать в Западную Европу. Так сказать, в землю обетованную", – сказал глава СОГГ Рустам Любаев.

Ответственность за происходящее в ЦРИ лежит на организаторах нелегальной миграции в Беларуси и белорусском режиме, сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

"Мы создали такие условия, какие требуются, это не 5-звездочная гостиница и не СПА. В Литве действуют законы, есть процедуры, которые мы должны соблюдать", – сказала министр, не исключив, что подобные инциденты будут повторяться.

"Конечно, есть определенные субкультуры, иерархия, разница в культурном менталитете. Все это оказывает влияние, нам надо как можно скорее найти переводчиков", – заметила Билотайте.

Переводчик в центре должен начать работу с понедельника. Кроме того, планируют усилить охрану. Всего в ЦРИ сейчас находятся 255 беженцев.

Билотайте сказала, что Литва обратится за помощью в Агентство помощи беженцам ЕС.

Всего в Литву в этом году из Беларуси пришли 507 нелегальных мигрантов, в 6 раз больше, чем за весь прошлый год.