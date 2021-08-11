"Вчера мы столкнулись с такой ситуацией, когда несколько депутатов выдавали участникам протеста разрешения на вход в здание и по сути не взяли на себя ответственность на время их пребывания здесь", – сказала спикер.

По ее словам, если депутат приводит людей в парламент, он за них несет ответственность.

"Депутатов об этом уже информировали, они это знают, знают об ответственности за приглашенных гостей", – заметила Чмилите-Нильсен.

Она пояснила, что правление в четверг утром решит, в каких случаях будет действовать ограничение.

"Мы в первую очередь должны говорить о моральной ответственности. Очевидно, что эта игра на страхах, разжигание эмоций оборачивается против самих политиков, которые это делают. Насколько я знаю, вчера сам Миндаугас Пуйдокас не мог безопасно покинуть парламент и просил помощи", – заметила спикер.

Она заметила, что подозрение вызывает тот факт, что одновременно проходили беспорядки у парламента и на Руднинкайском полигоне.

"У меня нет информации, которая позволила бы однозначно утверждать факт координации, но понятно, что в то время, когда мы во время очередной сессии принимаем решения для ограничения нелегальной миграции, когда наши службы бросили все свои силы на работу у границы и в местах расселения нелегалов, беспорядки во время несанкционированного митинга вызвали большое напряжение", – сказала Чмилите-Нильсен.

Она подтвердила, что во вторник посетители мешали работе парламента.

"По моим данным, выдано около 70 разрешений. Во время заседания, насколько мне известно, люди ходили по коридорам, снимали на видео помощников депутатов, поджидали тех или иных депутатов или министров для беседы. Мешали работе", – заметила спикер.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбегис сказал, что группа людей стояла под дверью его кабинета.

Чмилите-Нильсен отметила, что решение о том, что депутат может пригласить в парламент определенное количество гостей, не отменяли.

"Насколько я знаю, такого решения не было. Мы сейчас говорим о возможности ограничить количество таких разрешений. К сожалению, такие решения обсуждаются, поскольку некоторые люди злоупотребляют таким правом. Конечно, если бы мы могли полностью положиться на ответственность каждого депутата, такое решение не потребовалось бы", – сказала она, заметив, что этот вопрос еще только обсуждают.

"Это может быть до 10 разрешений в день, но сейчас, я думаю, важнее сделать так, чтобы в каких-то экстраординарных условиях канцлер мог бы принять решение и ограничить доступ в парламент людям, которые не работают там и не обеспечивают его функционирование", – заметила спикер.