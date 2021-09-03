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Вскоре после того как первых нелегальных мигрантов доставили на полигон в Руднинкай, начались первые беспорядки. Новоселы жаловались на то, что после дождя палатки промокли. Как сейчас обстоят дела в этом лагере? Журналисты Delfi встречались с несколькими мигрантами, которые заверили, что руководство лагеря старается создать необходимые условия, а сами они, если получат статус беженцев, с удовольствием останутся в Литве.
Migrantų stovykla Rūdninkuose
Migrantų stovykla Rūdninkuose
© DELFI / Gabrielė Grinkaitė

По словам администратора лагеря Ренальдаса Жекониса, на полигоне живут 730 мужчин. В лагерь журналистов не пустили из соображений безопасности, но к журналистам вышли те мигранты, которые согласились поговорить со СМИ. Большая часть мигрантов в этом лагере - из Ирака, но Delfi удалось поговорить и с мигрантами из других стран.

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Первым собеседником был мигрант из Сьерра-Леоне. Он сказал, что не хочет, чтобы его снимали, поскольку является политическим беженцем.

"Сьерра-Леоне - маленькая страна на западе Африки. Я уехал оттуда по политическим причинам. Одна из оппозиционных партий в моем городе Макени делала много хорошего", – сказал он, заметив, что это не понравилось правящим. Беженец рассказал, что его отец помогал оппозиционной партии, за что был убит, а ему пришлось покинуть страну.

"Они хотели задержать меня, им казалось, что я представляю опасность. Я уехал в Гвинею к дяде. Тот сказал, что и в Гвинее мне оставаться небезопасно, поэтому я три месяца прятался, никуда не выходил. Потом дядя сказал, что в Беларуси у него есть друг, если я уеду туда, буду в безопасности", - рассказал мужчина, заметив, что за дорогу заплатил его дядя.

Он прилетел в Беларусь из Турции, а там получил указания с помощью, o Google идти в Литву. Мужчина уверял, что он хочет лишь жить в безопасности и мире и готов остаться в Литве.

"Я хотел бы жить и работтаь здесь. Я говорил, если бы у меня был шанс, я бы хотел здесь найти и жену. Я не против смешенного брака с белыми, хотел бы заключить межкультурный брак", - заметил он.

Мужчина рассказал, что так холодно, как в Литве у него на родине не бывает. "нам здесь сложно приспособиться. Мы чувствуем себя изолированными, как в тюрьме. Когда мы приехали, и еда была не самая лучшая, но сейчас стало лучше", – сказал он.

Есть в лагере беженцы и из Афганистана, один из них - Мухамет. Он покинул родину еще в начале июня.

"Я был переводчиком в одной иностранной организаций. Как вы знаете, Талибан и его группировки не разрешают работать с иностранцами. Я понимал, что мне грозит опасность, и решил бежать", – сказал он.

Мужчина уехал сначала в Узбекистан (у него была месячная виза), потом в Казахстан, потом в Россию, а оттуда - в Беларусь. "Из Беларуси мы пришли в Литву", – сказал он. Мужчина заметил, что не мог выбирать легальный пут бегства, поскольку другие страны с легкостью визы не выдают.

"Я не хочу возвращаться на родину, поскольку положение там нехорошее. Мне неважно, где я - в Литве или в Германии, или еще где-то. Главное, чтобы там был мир", – уверяет афганец.

Он прибавил, что в первые дни обстановка в лагере была сложная, но сейчас стало лучше. "Нас кормят три раза в день, есть горячая вода, может, только с наступлением похолодания в палатках стало прохладно. Нам дали несколько одеял, но они маленькие. Бывают разногласия между мигрантами", – сказал Мухамет.

Мужчина из Ливана сказал, что покинул родину по политическим причинам в 2017 году. Он уверяет, что владеет 6 языками. "Я ездил по страна, где граждане Ливана могут получить визу. Начал с Сирии, потом поехал в Иран, Ирак, Турцию, Армению, Грузию, а потом оказался в Беларуси. По профессии я психолог, я преподавал в одном белорусском университете, учился в докторантуре", – сказал он.

По его словам, уехать в Литву его заставили действия белорусских миграционных служб: "У меня есть сообщение, в котором сказано, что они отменяют действие мое рабочей визы. На вопрос, почему, ответили, что таковы правила. Мне сказали, что есть два пути – вернуться в Ливан или идти в Литву. На родину я не мог вернуться, поэтому выбрал Литву".

Мужчина сказал, что он благодарен правительству Литвы и жителям страны. "Спасибо и тем, кто нас охраняет, вашей полиции. Мы едим и пьем за ваш счет", – сказал он. Мужчина указал, что занимается в лагере переводами, хочет помочь людям. "Я бы с удовольствием остался в Литве", - сказал мужчина.

Жеконис рассказал, что работает в Руднинкай с 20 августа, и пока никаких инцидентов здесь не было (беспорядки были в самом начале). "Мы говорим с жителями лагеря, слышим их потребности, стараемся сделать все необходимое. Больших жалоб нет, все решаемо", – сказал он, заметив, что сейчас в лагерь регулярно приезжает мобильная бригада медиков.

Delfi зафиксировал, что мигранты не только на иностранных языках, но и по-литовски написали на палатках слова благодарности Литве: "Благодарим Литву за то, что приняла нас. Мы ценим усилия полиции, которая нас охраняет".

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