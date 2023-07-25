После аварии в Лиепае обращение клайпедских спасателей: рекомендуют не купаться в Балтийском море

Во вторник днем мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщил, что никакой угрозы для литовского взморья нет, потому что загрязнения ветер и течения уносят на север.

Мэр заверил, что за ситуацией следят и уже взяты образцы воды из моря.

Вайткус рекомендует доверять специалистам, которые отмечают, что литовскому взморью ничего не грозит.

На пляжах Лиепаи купаться по-прежнему не рекомендуют.

"Из-за экологического несчастья в Лиепае, где произошла утечка сточных вод, РЕКОМЕНДУЕМ воздержаться от купания в Балтийском море! Сейчас взяты образцы воды для их исследования, о полученных результатах немедленно информируем отдыхающих!", – сообщали утром клайпедские спасатели.

В минувшее воскресенье произошла утечка из резервуара очистных сооружений в Лиепае, представитель Агентства охраны природы Милда Рачене во вторник сказала, что литовскому взморью опасность не угрожает.