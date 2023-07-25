25 июля 2023 г. 12:57

После аварии в Лиепае обращение клайпедских спасателей: рекомендуют не купаться в Балтийском море

 
сообщение мэра Паланги
ru.DELFI.lt

В минувшее воскресенье в Лиепае произошла утечка из резервуара очистных сооружений в Лиепае, в море вылилось около 1250 тонн отходов. Латвийская инспекция распорядилась закрыть все пляжи от границы с Литвой до Павилосты (находится в 40 км к северу от Лиепаи) и запретила купаться в море. В Литве о каких-либо опасностях пока не говорят, но службы рекомендуют не купаться в Балтийском море.

Во вторник днем мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщил, что никакой угрозы для литовского взморья нет, потому что загрязнения ветер и течения уносят на север.

Мэр заверил, что за ситуацией следят и уже взяты образцы воды из моря.

Вайткус рекомендует доверять специалистам, которые отмечают, что литовскому взморью ничего не грозит.

На пляжах Лиепаи купаться по-прежнему не рекомендуют.

"Из-за экологического несчастья в Лиепае, где произошла утечка сточных вод, РЕКОМЕНДУЕМ воздержаться от купания в Балтийском море! Сейчас взяты образцы воды для их исследования, о полученных результатах немедленно информируем отдыхающих!", – сообщали утром клайпедские спасатели.

В минувшее воскресенье произошла утечка из резервуара очистных сооружений в Лиепае, представитель Агентства охраны природы Милда Рачене во вторник сказала, что литовскому взморью опасность не угрожает.

"С учетом того, какой ветер дует над Балтийским морем и какие погодные условия наблюдаются, можем заверить, что сейчас на литовском взморье загрязнений нет. С учетом стоков, попавших из резервуара очистных сооружений в Лиепае в Балтийское море, литовскому взморью ничего не грозит", – сказала 25 июля в интервью LRT Рачене.

По ее словам, во вторник была получена информация из латвийского госучреждения, в которой сообщалось, что источник загрязнения локализован, утечка стоков остановлена.

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