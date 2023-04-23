После аварии на теплотрассе в Вильнюсе восстановили поставки горячей воды

Авария произошла в ночь на 22 апреля на ул. Атейтес в столице. Проблемы с поставками горячей воды были во всем городе.

Большей части клиентов поставки воды восстановили в течение часа, меньшей части пришлось ждать восстановления поставок дольше.

На данный момент могут быть отдельные перебои в домах неподалеку от того места, где произошла авария.

"Мы понимаем, что горячая вода - важная часть комфортной жизни, поэтому приносим извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим клиентов за терпение. Наша команда работала больше 12 ч. и сделала все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поставки горячей воды в Вильнюсе. Труба, которая лопнула, находится в эксплуатации с 1985 года, авария похожего масштаба была зафиксирована 11 лет назад на Лукишкской площади. Не зря мы планируем до 2025 г. обновить сети и инвестировать в это 30 млн. евро", – сказал глава VŠT Геримантас Баканас.