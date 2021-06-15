После антирекорда в выходные – напряжение на границе: ситуацию прогнозировать сложно

"Не надо специально ехать, чтобы узнать, какие проблемы существуют, мы итак о них знаем. Сейчас в контексте обсуждения бюджета МВД предусмотрело средства для СОГГ, чтобы можно было скорее оборудовать систему контроля на границе", – сказала Шимоните во время визита на Варенскую заставу.

По ее словам, в такие средства стоит инвестировать, поскольку они эффективны. Однако премьер признала, что ситуация не прогнозируема.

"Что касается конкретного обострения нелегальной миграции, тут действия зависят от ситуации. Служба работает, координирует свои действия с другими ведомствами. (…)

Ситуация тут, как с ковидом, ею надо управлять здесь и сейчас, в зависимости от ее состояния. Точно предсказать, какой будет ситуация через неделю, думаю, невозможно. Надо готовиться ко всем неожиданностям", – признала Шимоните.

Она сказала, что в организации нелегальной миграции могут участвовать и белорусские турагентства.

"Мы видим все больше подобных случаев на границе. У нас есть основания предполагать, что некоторые ведомства и туроператоры могут участвовать в деятельности белорусского режима", – сказала Шимоните.

Глава СОГГ Рустам Любаев сказал, что ситуация напряженная.

"Мы считаем, что ситуацию сложно прогнозировать, в выходные был установлен рекорд, за сутки задержали больше 50 нелегальных мигрантов, это абсолютный рекорд. Через два дня поток уменьшился, но мы знаем, что ситуация на границе динамичная, вне всякого сомнения нелегальные мигранты появятся", – сказал генерал.

По его словам, в последнее время нелегалы переходят границу в разных местах.

"У нас есть несколько сценариев, мы планируем наши действия", – отметил Любаев. Он сказал, что СОГГ сотрудничает с пограничниками соседних стран, координирует свои действия.

"Мы видим, что так можно сократить поток, поскольку цель у мигрантов одна - продвигаться дальше", – сказал он.