После 20 минут, проведенных в стиральной машине, кот оказался в реанимации

Хозяйка не заметила, что котенок забрался в стиралку, его там обнаружили только через 20 минут.
"Я пошел в ванну, чтобы вымыть руки. Я услышал "мяу-мяу", я даже не подумал, что кот может быть в стиралке. Думал, такой звук издает белье. Потом эти звуки меня напугали", – рассказал хозяин кота Евгений Сенкевич.
Тут он увидел за стеклом в стиралке кота: "Он выглядел ужасно, глаза побелели, наверное, он уже был в ином мире. Я не знаю, как он пришел в себя, видимо, он у нас космонавт. 20 минут терпел мучение".
Когда кота достали из стиралки, он был в тяжелом состоянии, хозяева повезли его в клинику.
"Никакой надежды не было. Все зависело от кота, захочет ли он жить с такими хозяевами, как мы", – сказал хозяин кота.
"Кот находился в шоковом состоянии, у него было низкое давление, сильно понизилась температура тела", – сказала врач клиники 8 drambliai Ирина Гераскина.
Температура была на 6 градусов ниже обычной - 33 градуса. Порошок разъел роговицу. К счастью, вода не попала в органы дыхания.
"Видимо, коту удалось избежать попадания воды, по когтям видно, что он боролся за жизнь. Он наглотался воды", – рассказала ветеринар.
Сейчас врачи сделали все возможное, и кот отправился домой.
"Я полюбил этого кота, как ребенка, он мне - как сын. Это символ жизни. Он был мне близок, поэтому очень больно, что такое случилось", – сказал Сенкевич.
"Котенок молодой, хулиганит", – заметила Гераскина.
Работники клиники рассказали, что им каждый год привозят котов, которые побывали в стиральной машине. Бывают и те, кто попал в сушилку. К сожалению, не во всех случаях животных удавалось спасти.