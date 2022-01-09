В настоящее время врач работает в Паневежской республиканской больнице и возглавляет отделение акушерства и гинекологии. Delfi он рассказал о своем опыте работы в Дании и Литве, а также о пациентах и ​​различиях медицинских систем.

— Почему вы выбрали гинекологию? Кажется, что женщин здесь больше, чем мужчин.

— Я бы сказал, что для многих это было довольно неожиданно. Однажды мне пришлось озвучить свой выбор, я почему-то подумал, что эта работа мне подойдет. Это было неожиданно, специально я не собирался, это был спонтанный выбор. О чем я не жалею.

— После окончания университета вы работали в Вильнюсе, потом в Дании, а теперь в Паневежисе, верно?

— Нет, я работал в Кретинге, Клайпеде, Тельшяй. В Тельшяй я 6 лет был заведующим отделением акушерства и гинекологии, оттуда уехала в Данию. Я находился там 14 лет. Но мне кажется, что время пролетело очень быстро.

— Какая она, датская медицина? Есть ли бесплатная медицина или больше платных услуг?

— Датская медицина хорошо организована, хорошо оснащена. Медицинский персонал имеет хорошие социальные гарантии. Есть государственные учреждения и частные клиники. Однако они составляют очень небольшую долю, большинство больных лечатся в государственных учреждениях. Очень редко пациент платит за себя. Частное лечение часто оплачивается из страховых фондов. Модель заключается в том, что если человек не может получить необходимое ему лечение в отведенное государством время, он может обратиться в частную клинику, а государство оплатит его анализы или операцию. Я сам воспользовался этой возможностью. Эта модель действительно работает. Однако, как и в Литве, очереди, специалистов не хватает, и люди месяцами ждут, чтобы попасть к ним. Но больные бывают разные, они более терпеливы, согласны подождать. Кроме того, семейные врачи - очень сильное звено.

Они проводят первичный осмотр и лечение пациента. Семейный врач – это немного и терапевт, и хирург, и гинеколог, и педиатр, или даже психиатр. Врач общей практики ставит первоначальный диагноз, если что-то неясно или требует специализированного лечения, направляет дальше. В Дании люди не боятся менять работу, особенно если хотят научиться чему-то новому, видят привлекательные возможности для совершенствования. В столице, Копенгагене, живет много врачей, которые каждый день ездят на работу в другие города за 100 и более километров. Государство возмещает часть командировочных расходов через налоговую систему. Областные больницы даже организуют перевозки сотрудников на льготных условиях. Например, два раза в день ходит автобус, надо заплатить символическую плату, но тебя отвезут и привезут.

Respublikinės Panevėžio ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyrius © Dariaus Jaseliūno nuotrauka

— Но ведь и в Дании есть проблема с нехваткой специалистов? В Литве тоже ощутимо, особенно в регионах.

— Да, после реформы лечение стало более централизованным. Есть много крупных городов без больниц, но больных возят или они сами едут в больницы за 30, 40 и более километров. Некоторые больницы функционируют как филиалы. Специалистов не хватает не только на периферии, но и в больницах ближе к крупным городам. Врачи часто мигрируют в поисках новых возможностей.

— И такие реформы принесли свои плоды?

— Что касается пациентов, то, наверное, всем хотелось бы иметь больницу на другой улице или хотя бы в своем городе, чтобы в случае необходимости можно было быстро получить квалифицированную помощь. Но со стороны государства, я думаю, это окупилось. Государство копит, просчитывает, выстраивает стратегии и думает, что будет лучше - держать много маленьких больниц, или иметь меньше, но хороших, предоставляющих качественные услуги.

— По словам врачей, литовские пациенты любят заниматься самолечением, не любят химические препараты, предпочитают гомеопатию или фитопрепараты. А какие датчане как пациенты? Врачей слушают, доверяют?

— Датские пациенты такие же, как и все их общество - они доверяют власти, государству, правительству, врачам. Доверяют больницам, которые находятся поблизости или принадлежат месту их жительства. Никто не выражает слишком сильного недовольства, если им приходится ехать до больницы за 20-40 км, не требуют, чтобы была возможность лечиться только в крупных центрах. Просто доверяют здравоохранению таким, какое оно есть. Хотя, конечно, иногда бывают исключения.

— Похоже, медики только и делают, что уезжают из Литвы в поисках лучшей жизни в Скандинавии, а оттуда вы вернулись в маленький городок. Как это произошло, был ли переломный момент?

— Дети подрастают, дочке уже пора идти в первый класс. Мы хотели, чтобы дети росли в своей стране, правильно говорили и писали по-литовски и понимали свою национальную идентичность. Это вернуло нас. Я уехал отсюда, чтобы увидеть мир, узнать что-то новое, получить новые впечатления. Я думаю, что отъезд окупился. Иногда не нужно бояться радикально изменить окружение, получить новый положительный опыт — это действительно большая ценность.

— А вы не переживаете, что вернулись в такой маленький город?

— Паневежис не маленький город. После оценки логистики, возможностей больницы и характера будущей работы предложение в Паневежисе оказалось для меня наиболее привлекательным.

Respublikinės Panevėžio ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyrius © Dariaus Jaseliūno nuotrauka





— Как вы думаете, может ли Литва вернуть эмигрировавших врачей? Можно ли вообще остановить такой процесс?

— Я считаю, что повышение общего уровня жизни, корректировка налогов, реформа здравоохранения и повышение заработной платы будут стимулом для возвращения. Когда вы получаете хорошую зарплату на любимой работе и имеете хорошие социальные гарантии, когда вы работаете в строго нормированный рабочий день, и когда вы работаете сверхурочно, когда вам не приходится работать на нескольких работах, это, вероятно, сбалансированное благополучие. Конечно, все зависит от страны, где работают врачи. Я могу говорить только о Дании.

— Что касается клиники акушерства и гинекологии в Паневежисе, я так понимаю, у вас много специалистов? Я часто слышу, что женщины хотят рожать в более крупных клиниках Вильнюса или Каунаса, потому что там больше хороших специалистов.

— Если вы живете в Паневежском уезде, обязательно поезжайте рожать в Паневежис. У нас есть все необходимое, в клинике работает около 18 врачей. Мы прилагаем все усилия и делаем свою работу хорошо. Доверие пациентов побуждает нас совершенствоваться.

— Вы уехали из Литвы 14 лет назад, видите ли вы какие-то изменения в медицинских учреждениях за это время?

— Я вижу большие изменения. Стандарты лечения, методики, оборудование аналогичны датским. Это действительно положительные изменения.