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С понедельника в Литве могут работать все магазины со входом с улицы, а также музеи и галереи.
Послабления с понедельника: открываются все магазины со входом с улицы
© R. Tenio nuotr.

За парты возвращаются ученики начальных классов еще трех вильнюсских школ. После того как решат вопрос тестирования сборным способом, в ближайшее время за парты вернутся ученики еще 60 школ Литвы.

Откроются также киоски, за исключением рыночных.

В магазинах на одного клиента должно приходиться не меньше 20 кв. м площади.

Ради безопасности билеты в музеи и галереи будут продавать только по интернету. На одного посетителя экспозиции должно приходиться не меньше 30 кв. м площади, могут приходить группы по два человека или члены одной семьи.

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В понедельник правительство Литвы планирует обсудить вопрос ограничения мобильности между разными муниципалитетами. Сегодня этот запрет действует последний день.

Напомним, что второй карантин в Литве ввели 7 ноября, а с 16 декабря правила карантина были ужесточены. Сейчас карантин продлен до 31 марта включительно.

С середины февраля в Литве разрешили работу парикмахерских, салонов красоты и магазинам с отдельным входом площадью не больше 300 кв. м.

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