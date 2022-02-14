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Тестирование на COVID-19 больше не будет требоваться для прибывающих в Литву из Евросоюза и некоторых других европейских стран, а для путешественников из третьих стран предусмотрены дополнительные послабления.
Послабления для путешествующих в Литву: что изменится
© DELFI / Karolina Pansevič

В понедельник правительство Литвы также одобрило предложение Министерства здравоохранения об отказе от дополнительных требований по тестированию непривитых путешественников из стран Европейской экономической зоны — Швейцарии, Великобритании — и карликовых европейских стран (Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан).

Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что применять более строгие требования больше не имеет смысла, поскольку с распространением в Литве штамма омикрон вновь прибывшие представляют не более высокий риск распространения инфекции, чем само население Литвы.

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Невакцинированные и не переболевшие лица, прибывающие из третьих стран, за некоторыми исключениями, все еще должны сдавать ПЦР-тест не ранее, чем за три дня, или, в случае прибытия в страну на своем транспорте, зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение следующих суток. Предварительное серологическое тестирование на антитела будет недействительным.

"Предлагается снять запрет на въезд из вышеупомянутых стран, но путешественники по-прежнему будут обязаны предъявлять отрицательный результат теста, если человек не был вакцинирован признанными в Литве вакцинами или не соответствует критериям переболевшего", - сказал Дулькис на заседании правительства.

Положения для путешественников из ЕС и других европейских экономических зон вступят в силу во вторник, а изменения для граждан третьих стран - с 31 марта.

Среди прочего правительство решило, что иностранцам, прибывающим в Литву по особым гуманитарным причинам, предварительное тестирование не требуется. Они пройдут тестирование уже в Литве.

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