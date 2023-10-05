Посещение столовой ЕП в Страсбурге могло закончиться смертью помощника литовского европарламентария

Норбутас рассказал Delfi, что у него аллергия на креветки, а в меню не было указано наличие этого ингредиента в супе.

"У меня аллергия на креветки, поэтому каждый раз в парламентской столовой мне приходится спрашивать, нет ли в конкретном блюде креветок. Кроме того, у меня непереносимость лактозы, поэтому мне приходится спрашивать, нет ли в блюде молочных продуктов, поскольку в описании блюд нет такой информации. Эта проблема особенно актуальна в Страсбурге, в Брюсселе эту информацию легче найти", – рассказал Delfi Норбутас.

По его словам, он ел вьетнамский суп с курятиной, не было указано, что в составе есть креветки.

"Когда я ел суп, почувствовал, что что-то не так. Я рад, что увидел в тарелке креветку, если бы я ее не увидел, все было бы печальнее – аллергическая реакция начинается примерно в течение 30 минут. Ты начинаешь задыхаться", – рассказал он.

Норбутасу оказали медицинскую помощь прямо в кабинете врача ЕП.

"Если вовремя принять лекарство, все бывает хорошо", – сказал он.