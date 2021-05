Delfi связался с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене. Она подтвердила, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение посадить самолет в Минске.

"Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", - сказала Л. Бейшине Delfi.

Собеседница отметила, что пока не знает, когда и как пассажиры самолета доберутся до Литвы. Информация из Минска пока не поступила.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством. Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено.

"Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация - мы ее опубликуем", - заверила В. Шмайжите.

Беларусь указала, что нужно приземляться

Как сообщает Ryanair, экипаж получил указание приземлиться в ближайшем аэропорту, в Минске, экипаж получил из Беларуси. Об этом сообщает портал LRT.lt.

"Летный экипаж получил сообщение белорусской службы о потенциальной угрозе безопасности в салоне самолета и получил указание направить рейс в ближайший аэропорт - Минск. Ничего необычного не обнаружено", - сказал Ryanair.

Обновлено (20.27)

Сажают в самолет

"Наконец-то заканчивают всех проверять, некоторые из нас уже в самолете. Надеюсь, все будет и дальше идти гладко. Вылет планируется в Вильнюс", - сообщил Delfi один из пассажиров.

По информации Ryanair, самолет должен вылететь около 19.00.

По словам читателей Delfi, как в аэропорту Вильнюса, так и около посольства Беларуси собираются митингующие. В руках у них плакаты со словами поддержки Роману Протасевичу.

Здание посольства охраняется сотрудниками полиции, протестующие скандируют, поют и иным образом выражают поддержку белорусской оппозиции после сегодняшних событий.

Задержание Романа Протасевича

Ранее сообщалось, что самолёт сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Бомба найдена не была. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич, сообщает "Радио Свобода".

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM