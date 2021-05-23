В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске.

Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы. На борту также были 11 граждан Греции, девять Франции, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, грузин, а также граждане других стран.

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить задержанного в воскресенье режимом журналистам Р. Протасевича, а международную общественность – предпринять действия.

Пассажир Мантас, летевший самолетом Ryanair, сообщил, что было ясно, что задержание журналиста Романа Протасевича было срежиссировано.

Житель Вильнюса отметил, что при развороте самолета у литовской границы пассажиров лишь информировали о посадке в Минске, а в аэропорту самолет уже ждали несколько пожарных автомобилей, около пятидесяти должностных лиц, служебные собаки. "Мы видели задержание, он (Протасевич) стоял рядом, (должностные лица) имитировали, что собаки что-то нашли в его сумке. Была всеобщая проверка, всех высадили, я сложил свой багаж, собаки подходили, проверяли багаж каждого из пассажиров, и конечно они "нашли" что-то в багаже одного человека, неясно что, может какие-то грязные носки. Затем завели за автобус, мужчину увезли в автобусе вместе с омоновцем или полицейским", – рассказал мужчина журналистам в Вильнюсе.

"Когда приземлились, подъехали три пожарных машины, пятьдесят человек, омоновцы, неясно, какие службы, в принципе было ясно, что было режиссировано", – сказал Мантас. Он рассказал, что Протасевич пытался передать свой компьютер, телефон, но совершил ошибку, доверив вещи подруге, летевшей вместе. "Реально мы видели, что он встал в самолете, передал вещи подруге, которая там была, возможно, совершил ошибку, следовало передать кому-то из пассажиров, мне, или другим пассажирам, а он передал подруге, которую также, скорее всего, арестовали, поскольку после этого мы ее не видели", – рассказал мужчина.

Что произошло

Delfi связался с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене. Она подтвердила, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение посадить самолет в Минске.

"Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", - сказала Л. Бейшине Delfi.

Собеседница отметила, что пока не знает, когда и как пассажиры самолета доберутся до Литвы. Информация из Минска пока не поступила.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством. Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено.

"Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация - мы ее опубликуем", - заверила В. Шмайжите.

Беларусь указала, что нужно приземляться

"Летный экипаж получил сообщение белорусской службы о потенциальной угрозе безопасности в салоне самолета и получил указание направить рейс в ближайший аэропорт - Минск. Ничего необычного не обнаружено", - сказал Ryanair.

"Ничего найдено не было, и службы разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после примерно пяти часов, проведенных в Минске", - говорится в комментарии Ryanair.

Авиакомпания утверждает, что сообщила об инциденте соответствующим национальным и европейским агентствам по безопасности.

"Приносим искренние извинения всем пассажирам, кого коснулось это достойное сожаления опоздание, управлять которым Ryanair не могла", – говорится в ответе.

О задержании одного пассажира Ryanair не упоминает. Авиакомпания также ничего не сообщает о военном сопровождении лайнера.

Сажают в самолет

"Наконец-то заканчивают всех проверять, некоторые из нас уже в самолете. Надеюсь, все будет и дальше идти гладко. Вылет планируется в Вильнюс", - сообщил Delfi один из пассажиров.

По информации Ryanair, самолет должен вылететь около 19.00.

По словам читателей Delfi, как в аэропорту Вильнюса, так и около посольства Беларуси собираются митингующие. В руках у них плакаты со словами поддержки Роману Протасевичу.

Здание посольства охраняется сотрудниками полиции, протестующие скандируют, поют и иным образом выражают поддержку белорусской оппозиции после сегодняшних событий.

Задержание Романа Протасевича

Ранее сообщалось, что самолёт сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Бомба найдена не была. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич, сообщает "Радио Свобода".

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично. По его поручению для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель МиГ-29.

"Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать" - сообщает "Пул Первого".

При этом из данных о полёте самолёта на сайте Flihtradar24 следует, что самолёт развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой.

Официально белорусские власти не связывают посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича.