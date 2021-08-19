Нынешний порядок ношения масок в Литве нужно собирать по крупицам из разных правил и требований. Из-за порядка ношения масок иногда случаются и недоразумения. Компании отвечают как за выполнения требования ношения масок, так и за выполнения других требований.

Директор Литовской ассоциации торговой компании Рута Вайнене признала, что за выполнение действующих требований отвечают юридические лица, им за безответственность клиентов грозит штраф в размере 1500-6000 евро.

Однако юристы сказали Delfi, что и физическим лицам грозит штраф за пребывание без маски в неположенном месте.

Контроль за действующим порядком осуществляет ряд ведомств и учреждений: главы администраций муниципалитетов, полиция, Государственная продовольственно-ветеринарная служба, НЦОЗ, Государственная инспекция по труду, Государственная служба по защите прав потребителей.

Маски на улицах

На открытом пространстве носить маски только рекомендуют. Даже на мероприятиях с участием лих без "паспорта возможностей" надевать маски необязательно. Их рекомендуют надевать, если нет возможности соблюдать дистанцию 2 м.

То же самое распространяется на мероприятия с участием людей с "паспортами возможностей".

Маски в закрытых помещений – обычно обязательны

В закрытых помещениях маски обязательны за редким исключением и нужны они даже там, где предоставляют неконтактные услуги, маски надо надевать также в подъезда, коридорах и т.д.

"Во всех закрытых общественных местах, где есть другие люди, маски обязательны", – сказано в комментарии Минздрава.

Маски нужны в госучреждениях, ведомствах, общественном транспорте, в такси, в местах развлечений, торговли, общепита, если там принимают всех клиентов - и с "паспортом возможностей" и без. Сами учреждения должны информировать клиентов о необходимости носить маски

Маски обязательны в кафе и ресторанах, где принимают всех клиентов. Маска на лице должна быть в то время, когда клиент не находится за столиком.

"Если бизнес обслуживает только людей с "паспортом возможностей", то маски рекомендуются", – сказано в пояснении Минздрава.

За нарушение порядка бизнес ждет штраф в размере 1500-6000 евро.

На работе маски рекомендуются, если услуги контактные - обязательны

Если на рабочих местах работники непосредственно с клиентами не работают, то маски можно снимать, если это позволяет установленный в компании порядок – поскольку работодатели могут требовать их по разрешению Минздрава.

"Маски рекомендуются, если на работу ходят только привитые, переболевшие или регулярно сдающие тесты работники", – указал Минздрав.

Если в компании предоставляют контактные услуги, то работники обязаны носить маски: это обслуживающий персонал в кинотеатрах, театрах, в других учреждениях искусства и культуры, персонал во время спортивных мероприятий, праздников, фестивалей и т.д.

В масках также должны быть работники магазинов, рынков и других мест торговли, досуга, развлечений и т.д. В масках должны быть работники кафе, ресторанов, баров и ночных клубов.

В школах также все лица старше 6 лет должны быть в масках. Без масок разрешено быть ученикам начальной школы, дошкольникам.

Маски не нужны во время занятия спортом, во время других видов деятельности, когда находиться в маске физически невозможно.

Маски не надо надевать лицам, у которых есть проблемы со здоровьем, им рекомендуется носить защитные щитки.

Глава команды Sorainen по трудовому праву Агнете Венцкене сказала, что в этом вопросе у работников особого выбора нет, они должны выполнять требования работодателя. По ее словам, работодатель вправе устанавливать порядок обязательного ношения масок даже тогда, когда Минздрав их только рекомендует.

За нарушения действующего на работе правила работник даже может быть уволен без выплаты выходного пособия, если он не реагирует на замечания работодателя.

Если работник не согласен носить маску, его можно отстранить от должности без выплаты зарплаты за эти дни или, если это возможно, перевести на удаленку.

Если из-за нарушений работника работодателю выпишут штраф, то работодатель имеет право взыскать его. Если сумма штрафа большая, то работодатель должен обращаться в комиссию по трудовым искам. Венцкене

сказала, что взыскать можно не больше 3 зарплат работника, но если штраф был назначен по большой неосторожности работника, то - за 6 месяцев.

"А если ущерб был нанесен намеренно, то размер ущерба не ограничивается. Конечно суд или комиссия по трудовым искам могут снизить сумму взыскания, с учетом всех обстоятельств (финансового положения работника, степени вины и т.д. Но если человек намеренно не надевал маску, то ущерб можно взыскать, только все надо фиксировать и документировать", - сказала Венцкене.