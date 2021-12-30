"Основной принцип такой - парламентарии в Сейме выполняют рабочие функции, поэтому в решении Правления Сейма предлагается постановить, что них распространяются те же самые правила, что и на работников канцелярии", - заявил на заседании Сейма канцлер Модестас Гелбуда.

Парламентарии должны предоставить в канцелярию документы, подтверждающие, что они привились от коронавируса или переболели, а в случае непредставления таких документов их карточки для прохода в здание будут деактивированы.

Как отметил канцлер, при входе парламентариям, как и другим работникам Сейма, ковид-паспорт показывать не нужно. Его предъявляют посетители и журналисты.

Представитель Канцелярии Сейма Лаура Улявиче уточнила, что пропуски членов парламента, которые не предоставят документы, будут деактивированы. Это означает, что парламентарии не смогут попасть в здание.

Она сообщила, что парламентарии смогут предоставить один из трех документов: подтверждение о вакцинации по полной схеме, справку о том, что они переболели коронавирусом, или отрицательный результат теста.

Эти документы парламентарии должны предоставить до 6 января, а отрицательный тест - до 10 января. В противном случае с 11 января им будет запрещено проходить в Сейм.