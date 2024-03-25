Портал Delfi стал членом Европейской сети стандартов проверки фактов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Информационный портал Delfi стал первым представителем литовских СМИ, присоединившимся к европейской организации по проверке фактов.

Как сообщает Delfi, после оценки заявки портала Европейская сеть стандартов проверки фактов (EFCSN) решила, что Delfi применяет чрезвычайно высокие журналистские стандарты при проверке фактов как на литовском, так и на русском языках.

"Проверка информации в наши дни – важнейшая часть работы СМИ. Социальные сети, интернет в целом, полны намеренно распространяемой дезинформации, вводящих в заблуждение фактов или просто лжи, поэтому для журналиста главным становится не просто получить информацию, но и проверить, действительно ли она достоверна. Я знаю, что журналисты Delfi всегда делают это профессионально – я горжусь, что принадлежность к EFCSN теперь является тому подтверждением", - говорит главный редактор Delfi Раса Лукайтите-Внараускене.

Редактор "Детектора лжи" Айсте Мейдуте, которая участвовала в подготовке стандартов EFCSN, говорит, что не менее важно и то, что это членство открывает возможность общения и обмена информацией с другими ведущими журналистскими организациями.

"Только поддерживая прочные связи с другими европейскими СМИ и специализированными проектами по проверке фактов, мы сможем эффективно выявлять и обезвреживать быстро распространяющиеся и причиняющие огромный вред нарративы дезинформации", - комментирует она.
Целью сети EFCSN является поддержка и продвижение самых высоких стандартов проверки фактов, а также построение профессиональных и долгосрочных отношений среди европейского сообщества независимых фактчекеров.

Будучи представительным голосом независимых европейских фактчекеров, сеть стремится использовать свою коллективную силу, чтобы привлечь к ответственности правительства, интернет-компании и других лиц, а также сделать их действия против дезинформации более прозрачными, пропорциональными и эффективными.

Стоит отметить, что "Детектор лжи", начавший свою деятельность в 2018 году, в 2019 году стал членом Международной сети фактчекинга, с 2020 года сотрудничает с Мета и помогает бороться с дезинформацией, найденной в интернете и социальных сетях.

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