Портал Delfi с международными партнерами приглашает претендовать на стипендию в рамках совершенствования навыков расследовательской журналистики

Основная цель проекта CIJI – поддержка расследовательской журналистики с помощью стипендий, курсов, менторства, предоставления доступа к имеющимся инструментам и средствам, возможность создания сети контактов, предоставления ресурсов для цифровых исследований, подготовка экспертов, которые могут обучать коллег.
В ходе осуществления проекта CIJI уже появилась такая инициатива, как JTI (Journalism Trust Iniciative) – ее расширение это часть нынешнего проекта CIJI2, которую осуществляют партнеры, а именно известная неправительственная организация "Репортеры без границ".
Проект продлится до июня 2025 года.
В инициативе могут участвовать представители литовских средств массовой информации, а также независимые авторы из Литвы, Латвии и Эстонии, которые пишут на литовском и русском языке (курсы проходят на английском).
Сейчас можно претендовать на стипендию, которую контролируют партнеры проекта FREE PRESS UNLIMITED (Collaborative Journalism Fellowship), ее суть – поддержка участников 5-месячной программы.
Подробная информация здесь.
В программе смогут участвовать 20 человек из разных стран Европы. Короткий план программы:
- апрель-август 2024 г., двухчасовые занятия по четвергам, онлайн
- 23-24 мая 2024 г. - встреча получателей стипендии и участников проекта CIJI, физическая встреча
- июль 2024 г. – 3-дневный расширенный курс сотрудничества (Advanced Collaborative Journalism course), контактный курс
Претенденты могут подать заявки до 4 марта 2024 года, заполнив форму здесь.
Кандидатов оценит и выберет комиссия CIJI.
После окончания программы FREE PRESS UNLIMITED объявит следующий этап – возможность претендовать на фонд в 10 000 евро на проведение международных журналистских расследований. Всего будет распределено 10 таких фондов.
FREE PRESS UNLIMITED - это международная организация свободной журналистики, поддерживающая СМИ и журналистов во всем мире, которая сотрудничает более чем с 300 местными партнерами в более чем 50 странах. С ними она выполняет свою миссию – добивается, чтобы все могли получать объективные новости и информацию.
Чтобы связаться по поводу участия в конкурсе, пишите: rasa.lukaityte@delfi.lt, daiva.juozaityte@delfi.lt