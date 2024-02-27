Портал Delfi с международными партнерами приглашает претендовать на стипендию в рамках совершенствования навыков расследовательской журналистики

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Портал Delfi с партнерами из Германии, Нидерландов, Франции, Польши и Италии участвует в финансируемом ЕС проекте CIJI (https://www.ciji.info/, Инициатива международного сотрудничества по укреплению журналистских расследований) и предлагает журналистам и независимым авторам принять участие в конкурсе на получение стипендии для совершенствования навыков расследовательской журналистики с международными экспертами.

Основная цель проекта CIJI – поддержка расследовательской журналистики с помощью стипендий, курсов, менторства, предоставления доступа к имеющимся инструментам и средствам, возможность создания сети контактов, предоставления ресурсов для цифровых исследований, подготовка экспертов, которые могут обучать коллег.

В ходе осуществления проекта CIJI уже появилась такая инициатива, как JTI (Journalism Trust Iniciative) – ее расширение это часть нынешнего проекта CIJI2, которую осуществляют партнеры, а именно известная неправительственная организация "Репортеры без границ".

Проект продлится до июня 2025 года.

В инициативе могут участвовать представители литовских средств массовой информации, а также независимые авторы из Литвы, Латвии и Эстонии, которые пишут на литовском и русском языке (курсы проходят на английском).

Сейчас можно претендовать на стипендию, которую контролируют партнеры проекта FREE PRESS UNLIMITED (Collaborative Journalism Fellowship), ее суть – поддержка участников 5-месячной программы.

Подробная информация здесь.

В программе смогут участвовать 20 человек из разных стран Европы. Короткий план программы:

- апрель-август 2024 г., двухчасовые занятия по четвергам, онлайн

- 23-24 мая 2024 г. - встреча получателей стипендии и участников проекта CIJI, физическая встреча

- июль 2024 г. – 3-дневный расширенный курс сотрудничества (Advanced Collaborative Journalism course), контактный курс

Претенденты могут подать заявки до 4 марта 2024 года, заполнив форму здесь.

Кандидатов оценит и выберет комиссия CIJI.

После окончания программы FREE PRESS UNLIMITED объявит следующий этап – возможность претендовать на фонд в 10 000 евро на проведение международных журналистских расследований. Всего будет распределено 10 таких фондов.

FREE PRESS UNLIMITED - это международная организация свободной журналистики, поддерживающая СМИ и журналистов во всем мире, которая сотрудничает более чем с 300 местными партнерами в более чем 50 странах. С ними она выполняет свою миссию – добивается, чтобы все могли получать объективные новости и информацию.

Чтобы связаться по поводу участия в конкурсе, пишите: rasa.lukaityte@delfi.lt, daiva.juozaityte@delfi.lt

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