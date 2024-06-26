2024.06.26 17:03

Пора собираться: этим летом в Клайпеде и Таллине пройдет знаменитая регата больших парусников The Tall Ships Races 2024

 
The Tall Ships Races
The Tall Ships Races

Помните, уже почти 11 лет назад в Риге стояло множество больших и красивых парусников? В Рижском порту проходила крупнейшая в мире парусная регата Tall Ships Races 2013. На дворе уже 2024 год, и, нет, к сожалению, в этом году парусников в Риге вновь не будет. Зато их можно будет увидеть в Клайпеде и Таллине.

Регата Tall Ships Races 2024 начнется в четверг 27 июня и продлится до понедельника 5 августа, в ходе которой состоятся три захватывающие гонки и два живописных этапа Cruise–in–Company. Помимо Литвы и Эстонии, регату примут порты еще трех стран – Польши, Финляндии и Аландских островов (автономии в составе Финляндии).

Величественный флот, состоящий из немыслимого числа парусников, вернется в Балтийское море впервые с 2017 года. (Регата, которая должна была состояться в нашем регионе в 2021 году, была отменена из–за эпидемии COVID–19).

карта

„После досадной отмены регаты Tall Ships Races 2021, которая должна была состояться в Балтийском море, мы рады возможности вернуться спустя семь лет и принести в этот регион величественное и уникальное зрелище крупнейшего в Европе бесплатного семейного фестиваля“, – приводит портал sailtraininginternational.org слова главного операционного директора Tall Ships Races International Ltd. Алана Джеймса.

Регаты Tall Ships Races всегда предоставляют прекрасную возможность принять участие в великолепных парусных гонках и отправиться в морское приключение всей жизни. Они объединяют людей разных национальностей, религий и культур и посещают целый ряд международных портов, способствуя укреплению международной дружбы и взаимопонимания. Именно поэтому экипажи парусников, участвующих в гонках, на 50% состоят из стажеров в возрасте от 15 до 25 лет.

Если вы хотите вновь полюбоваться на эти величественные парусники, число которых в этом году превысит 80 кораблей, то самым простым способом будет отправиться в Клайпеду с 27 по 30 июня.

Didžiųjų burlaivių lenktynių „The Tall Ships Races 2017“ paskutinio etapo starto transliacija

Клайпеда – третий по величине и старейший город Литвы. Он расположен на берегу Балтийского моря, является крупнейшим портом страны и одним из немногих незамерзающих портов в Северной Европе. Впервые он принял регату Tall Ships Races в 2009 году и быстро стал постоянным местом в календаре парусных тренировок.

В этом году Клайпеда впервые в истории регаты станет ее стартовым портом, и именно оттуда парусники отправятся в свое долгое путешествие в Хельсинки, откуда потом вернутся в Таллин, и дале снова уйдут на север в Турку, на Аландские острова (Мариехамн) и уже оттуда в польский Щецин. В Таллине, который также принимает регату не первый раз, корабли будут находиться с 11 по 14 июля.

Дополнительную информацию о регате в Клайпеде и Таллине можно найти здесь и здесь. Но планировать свою поездку лучше всего заранее, так как количество гостей в этих городах во время проведения Tall Ships Races увеличивается в разы.

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