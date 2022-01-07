В четверг также ни одного иностранца не впустили в Литву по гуманитарным причинам.
Между тем латвийские пограничники за минувшие сутки развернули 63 мигрантов, в предыдущие дни они не пропустили в страну от 33 до 85 мигрантов в день.
В Центре регистрации иностранцев в Кибартай пограничникам пришлось спасать жизнь мигранта из Ирака.
В четверг утром этому иностранцу внезапно стало плохо, у него начался озноб. Зайдя в его жилую комнату, пограничники обнаружили его на полу возле кровати.
Как сообщает СОГГЛ, пограничники вызвали скорую, так как у иракца начались судороги и он перестал дышать. Ему срочно стали делать массаж сердца. Несколько минут спустя дыхание у него восстановилось, но он по-прежнему был без сознания.
Пограничники оказывали ему неотложную помощь в течение десяти минут, а потом в центр прибыли медики и увезли иностранца в больницу Вилкавишкиса.
В больнице состояние иракца удалось стабилизировать, его обследовали, предоставили другую медицинскую помощь. После обеда мигранта вернули в Центр регистрации иностранцев, он чувствует себя нормально.
За период с начала августа литовские пограничники развернули на границе с Беларусью более 8,1 тыс. мигрантов, однако в некоторых случаях это могли быть одни и те же люди, пытавшиеся пересечь границу повторно.
В течение минувших суток литовским пограничникам и помогающим им военным на границе применять оружие не пришлось.
Погранконтроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.
До середины января на границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.
В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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