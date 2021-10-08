Прокурор Каунасской окружной прокуратуры и Мариямпольской участковой прокуратуры Э.Привенене просила суд признать А.Ш. виновным в совершении уголовного преступления - привиться по документу, принадлежащему другому лицу. Он выдал себя за гражданина Л.А. и предъявил документ этого человека.
Л.А. обвиняли в совершении уголовного преступлении, а именно - он передал свои документы и талон на вакцинацию A.Ш. и таким образом вместе с А.Ш. передал медработникам ложную информацию.
Поскольку обвиняемые полностью признали свою вину, их дело рассмотрели в ускоренном порядке и уменьшили наказание на 1/3.
А.Ш. приговорили к 6 месяцам общественных работ (по 20 часов в месяц), а Л.A. назначен штраф в размере 20 МПУ (1000 евро).
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