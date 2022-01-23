По словам представителя Мариямпольского районного суда Гедре Арбачяускайте, осужденная была обязана продолжать работать или регистрироваться в Службе занятости в течение всего срока наказания.
Алдона Мачюлайтене из Каунаса была привлечена к уголовной ответственности за попытку дать взятку медсестре и кражу, когда она открыто украла дозу вакцины от коронавируса.
Суд установил, что 53-летняя А. Мачюлайтене прибыла в процедурный кабинет клиники Аушрос в Вилкавишкисе 22 июля прошлого года и пыталась договориться с медсестрой общей практики, чтобы она не вводила ей вакцину Comirnaty, и выдала документ, подтверждающий, что вакцина была введена. За это она дала взятку в размере 50 евро.
Не сумев с помощью взятки повлиять на медсестру, А. Мачюлайтене схватила со стола шприц с вакциной Comirnaty 0,3 мл (1 доза) и сбежала.
В ходе суда обвиняемая призналась в даче взятки, пояснила, что ехала в деревню, по дороге позвонила начальница и велела сделать прививку к понедельнику. В Интернете она нашла адрес клиники, в которой по пути могла бы привиться.
Приехав в клинику, обратилась по поводу вакцинации, но когда медсестра принесла шприц, сказала, что вакцина ей не нужна, потому что она болеет, и положили на стол 50 евро.
Что касается второго обвинения, кражи шприца с вакциной Comirnaty со столе, то она призналась только потому, что хотела, чтобы все поскорее закончилось.
"Я взяла шприц, потому что сама медсестра сказала, что я могу его взять, сказала, что не хочет проблем по поводу не введенной вакцины — все произошло спонтанно", — заявила в суде жительница Каунаса.
Суд, рассматривавший уголовное дело, установил, что вина обвиняемой во взяточничестве бесспорно доказана. Относительно открытой кражи, хотя А. Мачюлайтене вину отрицала, суд счел неубедительными ее доводы о том, что, не сумев воздействовать на лицо, которого приравнивается к государственному служащему, - медсестру общей практики - для получения взятки, она открыто похитила шприц со стола, вину подтверждают собранные доказательства.
Суд признал А. Мачюлайтене виновной в совершении уголовного проступка и назначил наказание за взяточничество и открытое воровство. Приговор - ограничение свободы сроком на один год без усиленного надзора, обязывая ее продолжать работать или регистрироваться в службе занятости в течение всего срока наказания.
Гражданский иск по делу возбужден не был.
По данным суда, приговор еще может быть обжалован.
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