Попытка пациентки дать взятку закончилась чувством стыда: мы не для этого здесь лечим

Индре, молодая женщина, которая несколько раз пыталась отблагодарить медиков деньгами, согласилась поделиться своей историей в передаче Žinių radijas "Взятка не лечит". Обе попытки закончились фиаско.

"У меня много опыта работы с медицинским персоналом, может быть, даже десятками исчислять можно. Одна из историй, которая сейчас выглядит нелепой, произошла с моим супругом, который не вовремя обратился к врачу, не вовремя начал принимать лекарства, а когда добрался до больницы, я сидела за дверью и ждала, слышала, как он, до того, как начало действовать обезболивающее, кричал.

А на следующий день, уже в палате рядом с ним, я по привычке решила, что отнесу конверт врачу, и когда о нем позаботятся, муж поправится через неделю", - сказала Индре.

Но полученного ответа девушка не ожидала.

"Я отнесла конверт врачу, отдала его и получила достаточно резкий ответ: "мы не ради этого лечим здесь. Мы не поэтому так много лет учимся, и это никак не изменит ситуацию. Вам лучше пойти и ухаживать за своим мужем и позаботиться о нем вместо того, чтобы носить с собой ненужные подарки". Было очень стыдно", - сказала Индре.

Женщина сказала, что решение о даче взятки было вызвано несколькими факторами.

"Потому что это была не моя ситуация, а ситуация моего мужа, и я видела, насколько это тяжело для него, и хотела, чтобы о нем лучше позаботились. Возможно, это было связано со свекровью: "Ты должна дать, должна дать. Ты, Индруте, просто дай". Сумма была около 150 евро", - открыто заявила она.

Пыталась положить конверт на операционный стол

Другая история связана с личной ситуацией Индре.

"У меня была довольно сложная операция на мозге. Моя мама дала конверт и сказала: "отдай его анестезиологу, потому что, Боже, как трудно ввести все эти лекарства".

Я помню, как лежала, и мне самой неприятно. Я сую ему этот конверт и говорю: "мама просила". Он так смотрит на меня и говорит: "вы что, шутите? Вы представляете всю сложность вашей ситуации? Какой анестезиолог даст вам слишком много или слишком мало обезболивающего и правильного лекарства?"

Помог, а затем вернул конверт моей матери в палату, потому что меня перевезли только через день. Но тоже была не самая приятная ситуация, когда понимаешь, что, может быть, не нужно совать эти конверты свои", - сказала Индре.

Не ощутила, что хуже заботятся

Индре не чувствовала, что без взятки о ней хуже заботится.

"Я сама сейчас этого не поощряю, потому что у меня большой опыт, и даже в начале этого года мне сделали еще одну операцию, и я снова лежала в больнице, просто больше не даю. У меня даже мысли о том, что нужно дать, чтобы обо мне позаботились. Медики отлично выполняют свою работу, и доплачивать не нужно. Иногда рука по привычке тянется, но я не даю и не могу сказать, что кто-то из-за этого заботится обо мне хуже", - сказала она.

Женщина отметила, что в обществе и даже в ее семье преобладает вера в то, что нужно дать конверт, чтобы о тебе позаботились.

"В семье моя бабушка, которой почти девяносто лет, не верит, что о ней позаботятся, если она не даст конверт. Она ходит и всем дает", - сказала Индре.

Однако, чтобы отблагодарить за помощь, уже после оказания услуги она приносила цветы и сладости.

"Может быть, меня не накажет полиция, но что я делаю: приезжаю на снятие швов, привожу кусок хорошего торта и букет цветов, чтобы они были в отделении медсестер, которые присматривают, помогают", - сказала она.