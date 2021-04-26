"Попутчики": что видит в глазах пассажиров кондуктор Виктория?

Виктория не кондуктор и не контролёр, а обе эти профессии и плюс ещё множество обязанностей сразу. Она живёт недалеко от вокзала и чтобы попасть на работу, сегодня проснулась в четыре тридцать утра. Виктория приглашает нас пройти внутрь вагона первого класса.

Вагоны заполнены мало. Из 150 мест лишь 75 может быть занято. В первом классе из 18 мест - 9. Но людей много меньше установленного лимита. В поезде очень тихо и пусто, пассажиров немного, они заходят и выходят на редких остановках.

В вагоне нужно сидеть в масках, в шахматном порядке. Буфет не работает, но чай/кофе доступны. Со скоростью 120 километров в час более чем наполовину пустой состав поезда Литовских железных дорог с несколькими остановками за четыре с лишним часа доставит нас до Клайпеды. А за время пути Виктория расскажет о времени, профессии и о себе.

Люди в масках

В ходе пандемии мир надел маски, сотрудники и пассажиры ЛЖД не исключение.

"Недавно был случай, когда пассажир отказывался надевать в поезде маску. Мы вызвали полицию, поезд остановился и его вывели", - Виктория делится историей из своей практики.

"Маска — это неудобно, конечно, особенно летом. Лиц не видно, но видны глаза", - продолжает она.

"Что вы видите в глазах пассажиров?"

"Когда человек доволен — видно сразу, он говорит "спасибо". Это самая большая награда. Если недоволен — тоже видно".

Внутренние маршруты

Виктория сначала работала проводницей на международных поездах на Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск. Со временем ЛЖД отказались от этих маршрутов, и сейчас поездов больше по Литве, из зарубежных же остались направления на Минск, Даугавпилс и в сторону Польши. Профессия интересная, говорит Виктория:

"Я такой человек, что не могу сидеть на месте. Мне хочется путешествовать. Кондуктор-контролёр — это своего рода путешествие. Вы видите много людей, набираетесь у них опыта. Смотрите, мы сейчас с вами выехали из Вильнюса — здесь снежно, зима, а подъедем к Клайпеде — будет весна".

Ездить стало удобно, поезда новые, хорошие. Если раньше проводники в вагоне делали всё сами — чистили и убирали, то теперь всё иначе. Стало больше комфорта и для работников, и для пассажиров.

"Приятно. Плюс к этому общаешься с коллегами, пассажирами. Каждый день узнаёшь что-то новое", - подводит итог собеседница, достаёт телефон и показывает фотографии, которыми они обмениваются с коллегами. На фотографиях рассветы, закаты, зима, лето, весна, пустые полустанки, раннее утро и глубокая ночь в рабочее время.

Экзамены Виктории

1 ноября 2007 года Виктория помнит очень хорошо — день начала работы на Литовских железных дорогах. Сказать точнее, Виктория стажировалась. Её поставили в смену "в классический вагон, как мы его сейчас называем" - с печкой, углём. А Виктория — человек городской, печь такую никогда не топила. Коллеги помогли, впрочем всё равно она вышла со смены с чёрными от гари волосами — топить углём это не шутка. А рабочую униформу пришлось проветривать на балконе. "Чумазая была, как Золушка", - смеется Виктория.

Профессия у неё непростая. Кажется, что тут — ходи билеты проверяй, да чай разноси. Но это лишь малая часть работы. Кондуктор-контролёр отвечает за всё в вагоне и это не только работа с людьми: нужно знать и соблюдать различные инструкции, правила противопожарной безопасности, безопасности в целом.

"Мы сдаём экзамены разве что чуть полегче, чем машинисты", - уверяет она.

Как попасть на такую работу, ведь возьмут, наверное, не каждого? Услышав вопрос, собеседница пожимает плечами: "Почему? Заполните анкету, проведут собеседование, вас поспрашивают профессионалы и посмотрят. Собеседование, правда, не одно бывает".

Машинист видит всё

Новые поезда ЛЖД оснащены хорошей сигнализацией, всё компьютеризировано, машинист все видит. Помните, уважаемые пассажиры, об этом. Тем более, что Виктория каждые полчаса должна сообщать машинисту о ситуации — всё ли в норме и "нет ли стука под вагоном".

Внештатные ситуации, безусловно, бывают, особенно весной и в основном это столкновения с животными. Машинист хоть и видит вдаль, однако прогнозировать поведение стоящих у путей животных — косули, например, конечно же не может.

"Случается и такое. Тогда мы выходим, смотрим, успокаиваем пассажиров, связываемся с оперативным отделом", - перечисляет она действия персонала.

"Главное, что стало стабильнее"

Ещё во времена СССР Виктория вышла замуж за литовца, в 1986 году приехала из Подмосковья жить в Литву и попала в город Каунас, где на железнодорожном вокзале нашла работу. С тех пор географию страны она изучила на практике.

Близкие быстро привыкли к её распорядку: "Я же не как морячок дальнего плавания уезжаю на несколько месяцев, а возвращаюсь домой", - смеется собеседница.

Литовский по приезду она выучила, муж-литовец помог. Плюс Виктория жила в Каунасе, а когда начала читать по-литовски — язык стал ещё понятнее.

Виктория пережила с Литвой весь непростой период после крушения СССР и все следующие за этим годы независимости. Что главное изменилось в стране?

"Самое главное, что стало стабильнее. У людей появилась возможность ездить по всему миру, можно выбирать, где работать, как работать. Если ты решил сделать карьеру — пожалуйста", - говорит она.

Сегодня Виктория чувствует себя увереннее, чем это было 10, 20 или 30 лет назад. "Но тогда мы были молодые и не очень задумывались о стабильности и завтрашнем дне", - улыбается женщина.

"Самое главное для меня всегда были мысли не о завтрашнем, а о сегодняшнем дне. Работа и ребенок - это было тогда главное", - продолжает она.

Насчёт будущего Виктория однозначно ответить не может. "Я боюсь об этом говорить. Когда пришёл карантин, мы не думали, что может так быть. Первый месяц я не верила в это, а недавно был уже год, как мы живём при карантине".

"Это была жуть"

Виктория вышла в смену в первый день карантина, рейс был ранний. "Это была жуть. Самолёты не летают, везде тишина. Неизвестность пугала, но мы должны были везти пассажиров, ведь не все могли работать удалённо — врачи, пекари, медсёстры. Жизнь ведь не остановилась, хотя многих отправили в отпуск. 16 марта в вагонах уже лежали перчатки, маски, а дезинфекция у нас всегда была", - вспоминает она.

Она рада, что может ездить по стране в условиях пандемии, когда другие лишены этой радости. С другой стороны, когда в марте прошлого года она ехала на Клайпеду — Виктории стало жутко.

"Я по головам в вагоне насчитала всего 10 пассажиров, а маршрут очень популярный. Ехать в поезде без пассажиров — это жутко", - вспоминает она.

Много ли иностранцев?

Иностранцев в поездах за последние несколько лет стало намного больше, говорит Виктория. Испанцы, итальянцы, китайцы...

"На каком языке вы говорили с туристами из Китая?"

"Они неплохо понимают русский. А так — жестами. С европейцами — по-английски говорим", - рассказывает Виктория, которая владеет русским, украинским, белорусским, литовским и в пределах достаточных для коммуникации английским.

"Бывают ситуации и непредвиденные обстоятельства, но есть руководители, с которыми нужно связаться. Оперативные службы всё скоординируют", - уверяет она.

Тогда и сейчас

Что изменилось за время работы Виктории на ЛЖД? Во-первых, сменились поезда.

"У меня было ощущение, что я была проводник, а стала стюардессой. Всё здесь напоминает самолёт. Человеку здесь удобно, - говорит Виктория, вспоминая первый день работы на ЛЖД в 2007 году. - Когда мы получали первые новые поезда, люди готовы были ехать на ступеньках, были готовы стоять — лишь бы проехать. Но стоять нельзя".

Но новые поезда, считает она, не главное: "Мы движемся вперёд, и если бы не пандемия, продвижение было бы серьёзнее. И страна тоже движется вперёд".

Кондуктор-контролёр стоит у вагона с флажком, после ребрендинга руководство обещает пошить форму с новым логотипом. Форма, по словам Виктории, классическая — брюки, юбка, жилетка и пиджак.

"Удобно. Гладим сами, следим сами. Но можем сдавать и в чистку. Мы должны выглядеть хорошо", - подчеркивает она.

Виктории нравятся все маршруты — и дальние, и ближние, а монотонности в работе она не замечает. "Сегодня ты едешь на Клайпеду, завтра на Турмантас. Вчера из Турмантаса я поехала в Тракай. Из Тракая — в Ящунай. Я вижу всю Литву".

И что же Виктория видит? По её наблюдениям, литовские регионы различаются природой, а "люди в Литве — везде одинаковые".

"Отличаются разве что диалектом, речью", - уточняет она.

Есть, наверное, и вещи которые её в работе не устраивают? На этот вопрос Виктория ответила недолго думая, сказав, что когда шла устраиваться на эту работу, понимала все её плюсы и минусы.

Как отдыхает кондуктор-контролёр?

Зимой Виктория катается на лыжах в Игналинском районе или ездит кататься на горных лыжах. Летом любит плавать в озере или гуляет по лесу.

"На работе мы постоянно среди людей и на отдыхе просто хочется побыть одному, на природе. Сейчас на работе есть очень большой плюс — отпуск летом. Чего раньше не было", - уверяет собеседница и рассказывает о своих отпускных планах на август, сентябрь, ноябрь и Новый год.

Материальная сторона трудовых отношений Викторию вполне устраивает, с одной оговоркой — она не сравнивает ситуацию с другими странами Европы, ориентируясь на литовские реалии. Поскольку, шутит она, в Литве сейчас отдых обойдётся дороже, чем за рубежом — она может себе позволить поездки в другие страны.

Время идёт, и жизнь меняется. Когда Виктория начинала работать — в туалет на остановках ходить было нельзя, сейчас уровень комфорта в разы выше и люди к этому быстро привыкают. Но Виктория не скрывает, что бывают требовательные или неспокойные пассажиры.

"Человеческий мозг так устроен, что забывает эти нелепые ситуации. Ты начинаешь вспоминать только хорошее. С пассажирами не всегда легко, они ведь люди. Но чаще помнишь хорошее", - пожимает она плечами.

Что же касается настроения работников, то "своё настроение надо оставлять дома".

"Те, у кого это не получается, у нас не задерживаются. Мне это сделать не сложно", - признается Виктория.

О скорости и месте

Сейчас в 2021 году поезд Вильнюс-Клайпеда разгоняется до 120 км/ч. В 2007 году вагоны тянули тепловозы и скорость достигала 100 км/ч.

"Жизнь везде ускоряется, и поезда ходят быстрее. Люди хотят скорости, быстрее добираться, они ведь ездят и на работу, и по своим делам. Думаю, со временем, поезда будут ездить ещё быстрее", - уверена Виктория.

Любимая остановка Виктории в Литве — Клайпеда, потому что там тихо и морем пахнет. Однако через час поезд отправляется обратно в Вильнюс. Впрочем, и в Вильнюсе сегодня хорошо и тихо, хоть морем и не пахнет.

Как видно из разговора, кондуктор-контролёр — профессия нелёгкая. Какими качествами должен обладать представитель такой профессии?

"Контролировать свои эмоции — это раз. Людей надо любить — это два. Нужно принимать людей такими, какие они есть и легко с ними общаться. Ты должен быть раскрепощённым", - заключает она.

Если же пассажир чувствует себя излишне раскрепощённым, то на станции всегда есть охрана или же есть связь с оперативными службами, между прочим напомнила нам кондуктор-контролёр и улыбнулась.

::::::::::

Мы приехали. В Вильнюс. На прощание Виктория ответила на наш последний вопрос: Если вернуться в 2007 год, её выбор был бы таким же?

"Я бы повторила. Мне нравится коллектив, движение. Движение — это жизнь. Нравятся перемены. Где вы ещё так почувствуете перемены, как не на железной дороге? - улыбнулась Виктория и добавила. - А суть моей профессии в том, что людей надо любить".