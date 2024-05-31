Популярное место на взморье огорожено: отдыхающих просят проявить терпение

"Мы просим посетителей проявить терпение, понимание и не ходить на деревянную террасу. Мы надеемся, что к следующим выходным площадка будет открыта", - сказал Delfi глава охраняемых территорий Малой Литвы Дарюс Ницюс.

Он объяснил, что сейчас меняют прогнившие доски деревянного настила. Открыть площадку планируют во вторые выходные июня.

Журналист Delfi ездил на Голландский колпак и видел, что посетители переходят через стоп-ленту и фотографируются на ремонтируемой площадке, несмотря на то, что там еще нет ограждения.