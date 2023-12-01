Попугаи в Вильнюсе удивляют жителей: переживут ли птицы зиму

Зеленых попугаев в городе жители видят не первый год.

Член Литовского содружества орнитологов Гедиминас Петкус сказал, что попугай Крамера (или ожереловый попугай) живет не только в южных странах, но и в Бельгии, Голландии, Германии, Великобритании, Франции и др. странах. Чаще всего, речь идет об улетевших из домов птицах.

"Эти попугаи приспосабливаются к жизни в Европе. Это агрессивные птицы, которые нередко вытесняют из парков местные виды. В Литве этих попугаев видят в Вильнюсе в микрорайонах Жверинас, Ужупис, в Паневежисе. Похоже, они выдерживают наши зимы. Правда, два года назад в Жверинасе видели 2-3 таких попугаев. а сейчас остался один", – сказал орнитолог.

В микрорайоне Фабийонишкес недавно была замечена рубиновая розелла, которая сбежала из дома. В фейсбуке за "ее поимку" обещали вознаграждение.