Эгле из Гялгаудишкиса (Шакяйский район) заметила норку у дорожки. Она рассказала, что щурки живут в ней уже несколько лет.

Этих птиц сложно перепутать с другими видами, они, скорее всего, самые красочные из всех птиц Литвы. Спинка у птиц бронзовая, плечи и шея – желтые, нижняя часть тела ярко-голубая, а крылья и хвост – голубые.

Эти птицы гнездятся в норах, которые сами и выкапывают в песчаных склонах.