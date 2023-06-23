Поправка к закону: врачи смогут не принять пациента, попросить прийти в другой раз

"Речь идет об оскорблениях, ругательствах, неприличных жестах, стучании кулаком об стол и т.п. Такие действия влияют на эмоциональное состояние и трудоспособность врача", – продолжила депутат.

"Я очень надеюсь, что это поможет врачам и подобные случаи не повторятся. Благодаря закону пациенты будут себя вести более ответственно, ведь у пациентов есть не только права, но и обязанности", – сказала Сеёнене.

Сеёнене сказала, что отказаться принимать пациента или прервать визит врач может лишь в том случае, если речь идет о плановых услугах, скорой помощи это не касается. Если жизни пациента угрожает опасность, врач не сможет отказаться предоставлять ему услуги ни при каких обстоятельствах.

По данным статистики, вероятность того, что врач подвергнется психологическому или физическому насилию во время исполнения своих обязанностей в 16 раз выше, чем в случае с другими работниками государственного сектора. Отсюда и появилась такая инициатива.

Об этом на Delfi говорили депутат Юргита Сеёнене и председатель правления Союза врачей Аустрида Герлякене.

Если пациент демонстрирует агрессию, то врач получит право сказать, что он не примет пациента и попросит его пройти в другой раз. В отношении самого пациента не будет никаких санкций, в следующий раз он сможет прийти к тому же врачу.

Правда, разозленные пациенты могут не захотеть покинуть кабинет, поэтому возникает вопрос, что будут делать в таком случае.

По словам Сеёнене, в некоторых поликлиниках и больницах есть охраны, а другим в таком случае придется обращаться в полицию.

Депутат Лайма Негене назвала это предложение антиконституционным.

Однако Сеёнене так не считает: "Проект уже оценил Департамент права и не нашел его антиконституционным. Врач должен оценить, о какой помощи идет речь - скорой или нет, не является ли пациент неадекватным из-за болезни. Кроме того, это не значит, что вообще отказываются от предоставления помощи, это пауза".

По данным Института гигиены, с 2019 г. растет число случаев агрессии в отношении врачей.

Герлякене заметила, что не все случаи агрессии регистрируют.