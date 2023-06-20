Попавший под санкции санаторий "Беларусь" в Друскининкае снова заполнен отдыхающими

Кстати, если ехать в «Беларусь», то надо учесть важный нюанс: банковскими картами любых стран оплачивать услуги в санатории нельзя, все расчеты — только наличными деньгами или банковским переводом. Обналичить деньги (даже с белорусской карты) через банкомат можно, но за это будет большая комиссия. Если ехать с наличными, то хранить деньги можно в сейфе санатория.

— Насчет политики ничего вам не могу сказать. Санаторий работает нормально, в данный момент у нас отдыхают мамы с детьми из Беларуси. А то, что у вас какие-то страхи, — ваше дело. Если боитесь и есть такие предрассудки, вам лучше не ехать. Европа ко всем относится хорошо, и вы к Европе так относитесь [хорошо]. Для нас все гости одинаково желанные и любимые, — сказала сотрудница санатория. — Вы меньше слушайте и читайте газеты.