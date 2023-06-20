Попавший под санкции санаторий "Беларусь" в Друскининкае снова заполнен отдыхающими

«У нас сейчас уже на Новый год места заказывают»
— Мы были в Друскининкае в выходные, так вот санаторий «Беларусь» живет и здравствует. Номера заселены, полотенца на балконах сохнут, — сообщила наша читательница.
Корреспондент «Зеркала» как физлицо позвонил в справочную службу санатория и от сотрудницы узнал, что здравница действительно работает, номера не пустуют. Однако если есть желание там отдохнуть, то открытие шенген-визы — забота туриста, визовую поддержку «Беларусь» не оказывает.
— Двухместный номер стоит 182 евро, это с процедурами и трехразовым питанием. За 71 евро можно оплатить только гостиничные услуги, в стоимость входит завтрак и посещение бассейна, — проинформировала оператор.
Тут же представитель санатория сообщила, что мест практически не осталось. Мы поинтересовались, можно ли забронировать номера на конец августа, на что нам ответили, что «надо поискать», возможно, варианты найдутся, но путешественникам «лучше поторопиться и сделать бронь».
— У нас сейчас уже на Новый год места заказывают, а на лето бронировали еще в прошлом году. К нам приезжают люди со всего мира, лечатся, — заявили в санатории.
Кстати, если ехать в «Беларусь», то надо учесть важный нюанс: банковскими картами любых стран оплачивать услуги в санатории нельзя, все расчеты — только наличными деньгами или банковским переводом. Обналичить деньги (даже с белорусской карты) через банкомат можно, но за это будет большая комиссия. Если ехать с наличными, то хранить деньги можно в сейфе санатория.
Журналист уточнила, нет ли риска, что к белорусам в Европе «может быть плохое отношение», а из-за европейских санкций отдых может сорваться и человека, оплатившего путевку, выселят из санатория.
— Насчет политики ничего вам не могу сказать. Санаторий работает нормально, в данный момент у нас отдыхают мамы с детьми из Беларуси. А то, что у вас какие-то страхи, — ваше дело. Если боитесь и есть такие предрассудки, вам лучше не ехать. Европа ко всем относится хорошо, и вы к Европе так относитесь [хорошо]. Для нас все гости одинаково желанные и любимые, — сказала сотрудница санатория. — Вы меньше слушайте и читайте газеты.
Что происходило с санаторием «Беларусь»
Напомним, в декабре 2020 года у санатория «Беларусь» в Друскининкае, который тогда принадлежал Управлению делами президента Беларуси, начались проблемы: его счета арестовали из-за санкций, введенных ЕС в отношении нашей страны. Их смогли разморозить после ухода с поста находящегося под санкциями ЕС управляющего делами президента Виктора Шеймана.
Однако из-за санкций и блокировки счетов потери санатория исчислялись миллионами евро, были проблемы с выплатой денег работникам. Санаторий подавал иски в Вильнюсский окружной суд против Swedbank, налоговой инспекции Литвы, службы занятости и Министерства соцзащиты по поводу неправомерных действий в отношении санатория «Беларусь».
Санаторий простаивал около полугода, а летом 2021-го счета его разблокировали, туда снова начали приезжать отдыхающие. Через пару дней учредитель «Беларуси» сменился, им стал Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Летом 2022 года учредитель сообщил, что «Беларусь» работает стабильно. Однако поправлять там здоровье могли только граждане ЕС, белорусы приехать туда не могли — Литва не выдавала им визы. Исключение было сделано только для белорусских детей-инвалидов с визами и сопровождающих их родителей. Тогда директор санатория Илья Епифанов рассказывал, что здравница несет большие потери из-за того, что больше не может принимать на лечение белорусских детей, и не в состоянии платить зарплаты многочисленным специалистам, которые были задействованы в этой работе. Примерно в то же время из санатория планировали уволить 51 работника — шестую часть штата.
В ответ на претензии по визам МВД Литвы предложило согласовывать списки отдыхающих в санатории с Офисом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Вильнюсе. Там ответили, что готовы общаться с руководством санатория напрямую. Он мог бы принимать на реабилитацию «детей и родственников репрессированных, пострадавших от преступных действий режима».
Последние новости, связанные с санаторием, пришли в декабре прошлого года. Сообщалось, что бывшего главного врача «Беларуси» Андрея Кобеля задержали за шпионаж в пользу Литвы.