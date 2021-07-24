"Мы знаем, что в ближайшее время их передадут родителям, опасность миновала", – сказал Мишутис.
По его словам, ведется расследование по факту возможного отравления лекарственными препаратами по неосторожности.
Детей с Кабеляйской заставы привезли в Алитусскую больницу в четверг утром, сразу после того как они с родителями нелегально перешли границу Литвы. Родители сказали, что перед переходом границы люди в масках дали детям какие-то лекарственные препараты, чтобы они вели себя спокойные.
Еще одну таблетку на всякий случай вручили родителям детей. Ее пограничники передали литовским врачам.
Замдиректора больницы Дмитрий Качурин сказал, что детям, скорее всего, дали психотропный препарат.
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