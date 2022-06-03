Будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на севере страны, пройдут небольшие дожди. Днем будет 16–21 градус тепла. Только у моря будет прохладнее - 13–15 градусов выше нуля.

В субботу ночью облака быстро рассеются, установится ясная погода, местами возможна небольшая облачность. Без осадков. Кое-где прогнозируют густой туман, который рассеется с наступлением утра. Ночью будет 5–10 градусов выше нуля.

В субботу днем погода будет приятной. По всей стране установится солнечная погода, только местами возможна облачность. Кое-где возможен небольшой дождь. После обеда прогнозируют грозы. После обеда воздух прогреется до 17–22, у моря до 14–16 градусов тепла.

В субботу ночью снова станет ясно. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Ночью будет 5–10 градусов тепла.

В воскресенье день будет солнечным. Местами по небу пройдут легкие облака. Днем будет 17–22, у моря 14–16 градусов тепла.

По нынешним прогнозам, следующая неделя начнется с сухой и спокойной погоды. Ночью температура мало чем будет отличаться от той, что была по ночам в выходные дни, а днем будет на 1-2 градуса выше, чем в выходные.