Помощь на покупку жилья можно получить и в Вильнюсе: какие действуют условия

По словам представителя Vilniaus miesto būstas Дайвы Казлаускене, желающие получить субсидии на покупку жилья, часто путают две разные помощи: помощь на покупку жилья молодым семьям в регионах и помощь на покупку жилья в любом месте Литвы.

"Несмотря на то, что купить жилье, пользуясь помощью второго типа, человек может в любом месте Литвы, справку ему выдает тот муниципалитет, в котором он декларировал место жительства. Поэтому в первую очередь надо обратиться в муниципалитет", – сказала специалист.

Vilniaus miesto būstas выдает справки на получения жилья жителям или семьям, которые декларировали место жительства в столице и хотят купить первое жилье. Могут выдать справку и на покупку не первого жилья, но для этого у человека не должно быть своего жилья последние 5 лет, или же в этом жилье на одного члена семьи приходится меньше 14 кв. м полезной площади или же собственное жилье изношено больше чем на 60%, а семья раньше не получала помощь на покупку жилья. Кроме того, желающие получить субсидии должны декларировать чистые доходы за год ("на руки"), а имущество, которое у них есть, не должно быть дороже установленных сумм:

Parama būstui įsigyti

"Больше всего вопросов у жителей возникает в связи с доходами. Спрашивают, какими должны быть доходы, задают вопросы о заполнении декларации – оказывается, ГНИ не всегда доходчиво объясняет, как их надо заполнять. В декларации есть три графы – "Доходы", "Уплаченный подоходный налог" и "Чистые доходы". Мы видим, что жители неправильно заполняют декларацию: из доходов вычитают подоходный налог и указывают результат. Но на деле из доходов надо вычитать не только ПН, но и содровские налоги, поэтому люди часто не обращаются за помощью, думая, что их доходы превышают установленные размеры", – заметила Казлаускене.

Специалисты отмечают, что в Вильнюсе жители стали реже обращаться за такой помощью.

"Сейчас одинокому человеку компенсируют часть кредита не больше 53 000 евро, а семье – 87 000 евро. Но сейчас цены так выросли, что за такие деньги купить жилье непросто", – сказала Казлаускене.

По этой причине Vilniaus miesto būstas в прошлом году просила Соцмин инициировать поправки к законам и увеличить максимальные суммы, чтобы кредит для семьи составлял 100 000 евро.

"Неоднократно люди получали субсидии, ноне могли ими воспользоваться, потому что не нашли в Вильнюсе жилья за 87 000 евро, под которое банк дал бы кредит", – заметила Казлаускене.

Самую большую субсидию – 30% от суммы могут получить оставшиеся без родителей или опекунов лица младше 36 лет или семьи с 3 и более детей или семья с ребенком-инвалидом, или одинокие родители (опекуны). Молодой семье с двумя детьми оплачивают 25% кредита, с одним ребенком - 20%, без детей - 15%.