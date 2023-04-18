"На данный момент помощь (Украине – ELTA) составляет 454 млн евро. Мы сейчас также ищем способы инициировать новые закупки, выделяем средства в международные фонды, занимаемся подготовкой украинцев", – сказал А. Анушаускас во вторник на вечернем заседании Сейма.

Он добавил, что в этом году Литва готова обучить еще больше украинских военных – минимум в 3 раза больше, чем в прошлом году.

"Если за прошлый год мы обучили 500 украинских военных, то в этом году планируем обучить около 1600, а может и до 2000. На самом деле мы не всегда можем сказать, сколько пройдет подготовку, но наше обязательство — оказывать Украине поддержку до победы над агрессором", – отметил А. Анушаускас.

ELTA напоминает, что 24 февраля 2022 г. Россия вступила в новую фазу войны против Украины, начав полномасштабное вторжение.