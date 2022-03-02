Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Информация на сайтах министерств, госведомств и неправительственных организаций доступна не только на литовском и английском языках, но также на русском и украинском.

Граждане Украины и члены их семей, выехавшие из Украины в Литву из-за военных действий, должны обратиться в регистрационный центр для регистрации (Прамонес ул. 1Б, Алитус). Регистрируются только иностранцы, прибывающие лично. После регистрации иностранец может подать заявление на получение временного разрешения на проживание в Литве или национальной визы по гуманитарным причинам. После регистрации иностранные лица, не имеющие места жительства, будут доставлены в места временного размещения (в самоуправлениях или в частном секторе).

Актуальные контакты:

Департамент Mиграции: тел. +370 5 271 7112, эл. п. info@migracija.gov.lt, информация www.migracija.lrv.lt

Литовский Красный Крест (гуманитарная помощь, информация, восстановление семейных связей): Юозапавичюс ул. 10А, Вильнюс, тел. +370 5 212 7322, эл. п. info@redcross.lt, www.redcross.lt

Каритас Вильнюсской Архиепископии (гуманитарная помощь): Калварию ул. 39, Вильнюс, тел. +370 673 24 225, эл. п. kulturunamai@vilnius.caritas.lt

Мальтийский орден (Гуманитарная помощь): пр. Гедимино. 56Б, Вильнюс, тел. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt, facebook.com/maltieciai

Продовольственный банк (продовольственная поддержка): Витеньо ул. 54, Вильнюс, тел. +370 686 44244, эл. п. info@maistobankas.lt, facebook.com/maistobankas

Спасите детей (помощь детям и беременным женщинам): Вильнюс ул. 39, Вильнюс, тел. +370 5 261 0815, эл. п. info@savethechildren.org

Размещение в принимающих семьях: тел. 1827, www.stipruskartu.lt

Посольство Украины в Литве: ул. Театро 4, Вильнюс, тел. 8 5 212 1536, эл. п. emb_lt@mfa.gov.ua, http://www.lithuania.mfa.gov.ua

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

Информация для граждан Украины предоставляется по горячей линии +370 5 271 7112 каждый рабочий день и в выходные с 7.30 до 21.00.

РЕГИСТРАЦИЯ:

если вам негде остановиться после приезда в Литву, необходимо немедленно прибыть в регистрационный центр (ул. Прамонес 1Б, Алитус, работает круглосуточно);

если у вас есть место для проживания после прибытия в Литву, вы можете прийти в любое отделение Департамента миграции в рабочее время: Вильнюс (Vilnius, Vytenio g. 18); Каунас (Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57); Клайпеда (Klaipėda, Kauno g. 6); Шяуляй (Šiauliai, Aušros al. 19); Панявежис (Panevėžys, K. Binkio g. 14); Алитус (Alytus, Jotvingių g. 8); Мариямполе (Marijampolė, Kęstučio g. 1); Утяна (Utena, Maironio g. 4); Тяльшяй (Telšiai, Žemaitės g. 34); Таураге (Tauragė, Stoties g. 15); Эляктренай (Elektrėnai, Draugystės g. 32); Висагинас (Visaginas, Veteranų g. 13); Шальчининкай (Šalčininkai, Architekto g. 4). В этом случае нет необходимости ехать в регистрационный центр в Алитусе.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? Необходимо зарегистрироваться, чтобы мы могли позаботиться о вас и создать условия для вашего пребывания в Литве на законных основаниях.

ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ:

вам будет предоставлена подробная информация о возможностях вашего пребывания в Литве;

вам будет предоставлено временное жилье в Литве;

вы получите продуктовые пайки, вам будет оказана базовая медицинская помощь.

ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ. Для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, действителен безвизовый режим (90 д. в течение 180 д.).

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛИТВЕ, после регистрации Вы сможете:

получить разрешение на временное проживание в Литве (на 1 год);

национальную визу (на 1 год).

Где находится регистрационный центр?

Регистрационный центр находится Прамонес ул. 1Б, Алитус (может поменяться).

Применяется ли в отношении граждан Украины безвизовый режим в Литовской Республике?

Да, для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, применяется безвизовый режим (возможность находиться в Литве и во всей Шенгенской зоне 90 дней в течение 180-дневного периода).

Что делать в случае истечения срока действия национальной визы или разрешения на временное проживание в Литовской Республике?

Граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, срок действия национальных виз или разрешений на временное проживание в Литовской Республике которых истекает, по истечении срока действия этих документов сразу же могут воспользоваться 90-дневным безвизовым режимом.

Что делать, если в отношении гражданина Украины или члена его семьи принято решение о возврате в зарубежное государство?

Граждане Украины и члены их семей, в отношении которых приняты решения об их возврате в зарубежное государство, могут остаться в Литовской Республике. Информацию о том, какие действия надлежит совершить этим лицам, Департамент миграции сообщит дополнительно.

Что делать, если гражданин Украины или член его семьи находятся в Литве на незаконном основании (напр., по окончании безвизового режима)?

Департаментом миграции от находящихся на незаконном основании в Литве граждан Украины и членов их семей будут приняты заявления о выдаче разрешений на временное проживание или о выдаче виз. В настоящее время относительно граждан Украины и членов их семей не будут приниматься решения о депортации и высылке.

Будут ли аннулироваться имеющиеся у граждан Украины и членов их семей визы или разрешения на временное проживание?

Нет, имеющиеся у граждан Украины и членов их семей национальные визы и разрешения на временное проживание аннулированы не будут.

Куда гражданам Украины и членам их семей обращаться за информацией о миграционных процедурах?

Граждане Украины за информацией могут обратиться по единому телефону Департамента миграции 8 707 67000, звонки из-за рубежа – тел. +370 5 271 7112, также по эл. почте info@migracija.gov.lt.

Департаментом миграции на веб-сайте www.migracija.lt будет постоянно обновляться информация о применяемых в отношении граждан Украины миграционных процедурах и о связанных с этими процедурами действиях.

Департамент миграции также открывает информационно-консультационные окна для граждан Украины и членов их семей (часы работы 7.30 – 16.30 час., предварительная регистрация не требуется):

Вильнюс, ул. Витянё 18;

Каунас, пр. А. Юозапавичяус 57;

Клайпеда, ул. Кауно 6;

Шяуляй, ал. Аушрос 19;

Панявежис, ул. К. Бинкё 14;

Алитус, ул. Йотвингю 8;

Мариямполе, ул. Кястучё 1;

Утяна, ул. Майронё 4;

Тяльшяй, ул. Жямайтес 34;

Таураге; ул. Стотес 15;

Эляктренай, ул. Драугистес 32;

Висагинас, ул. Ветерану 13;

Шальчининкай, ул. Архитекто 4

Будут ли гражданам Украины, прибывшим в Литву без действующих заграничных паспортов, выдавятся национальные визы, временные разрешение на проживание?

Национальные визы не будут выдаваться гражданам Украины, не имеющим действительных заграничных паспортов, но от таких иностранцев будут приниматься заявления на получение временного вида на жительство по гуманитарным причинам.

Должны ли граждане Украины, прибывшие в Литву, зарегистрироваться и можно ли зарегистрироваться по телефону? Что дает регистрация?

Да. Граждане Украины и члены их семей, выехавшие из Украины в Литву из-за военных действий, должны обратиться в регистрационный центр для регистрации (Прамонес ул. 1Б, Алитус). Регистрируются только иностранцы, прибывающие лично. После регистрации иностранец может подать заявление на получение временного разрешения на проживание в Литве или национальной визы по гуманитарным причинам. После регистрации иностранные лица, не имеющие места жительства, будут доставлены в места временного размещения (в самоуправлениях или в частном секторе).

С 1 марта регистрационный центр для военных беженцев также заработал в Мариямпольском самоуправлении (Мариямполе, деревня Аквилю).

В Клайпеде с 1 марта по инициативе украинских студентов и местной украинской общины на центральной площади Атгимимо был учрежден Информационный центр украинцев, который занимается вопросами гуманитарной помощи, консультациями, помощью беженцам и вынужденным мигрантам.

ВАЖНО! Правительство Литвы настоятельно просит украинцев, желающих прибыть в Литву, регистрироваться, чтобы ответственные службы и ведомства смогли о них позаботиться – создать условия для законного пребывания в Литве.

Зарегистрироваться заранее можно на платформе https://stipruskartu.lt/ru/

Подчеркивается, что те, кто зарегистрировался заранее через упомянутый сайт, будут в приоритете при дальнейшем распределении.