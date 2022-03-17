Помогающие украинцам литовцы: одним очень нужно жилье, для других Литва – временная стоянка

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Беженцам из Украины литовцы помогают, жертвуя деньги, предлагая работу, доставляя еду. В чем сейчас больше всего нуждаются беженцы? Как эту помощь распределить с умом? Об этом рассказали инициатор инициативы "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис и представитель компании Novaturаs Ольга Белова.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Vida Press

По словам Якилайтиса, сейчас в центрах принятия беженцев бывают разные ситуации, можно порадоваться, что украинцы попадают в безопасное окружение.

"Я не могу отвечать за центры в Алитусе и Мариямполе, мы там не работаем, мы только помогаем им. Там обычно работают волонтеры Красного креста, они ищут в нашей базе данных жилье и водителей. Когда один за другим приезжают несколько автобусов, понятно, что нагрузка большая, не все происходит так быстро, как хотелось бы. И когда эти люди попадают в центр, значит, у них появляется крыша над головой, кровать, пусть и военная койка, но они могут отдохнуть, перекусить, выпить теплые напитки, это главное. А вопросы о том, как быстро приводят в порядок документы, мне кажется - не существенные", – сказал он.

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По его словам, в Украине не хватает оружия, но этим общественные организации не занимаются.

"Мы знаем, что Blue/Yellow предоставляет разное оборудование, оно не предназначено для уничтожения врага, это оптические приборы, средства защиты. Красный крест, Caritas и Мальтийский орден заботятся о необходимых вещах для беженцев. А мы занимаемся конкретной деятельностью – организуем доставку людей в Литву и заботимся об их размещении", – сказал Якилайтис.

Он сказал, что у инициативы "Сильны вместе" есть одна цель.

"У нас много волонтеров. Если вы спрашиваете, чего не хватает, то иссякли запасы домов и квартир, в которых не живут владельцы, мы уже поселяем людей вместе с хозяевами квартир. Пока еще не заселяем людей в тесные квартиры, например 40 кв. м, где проходная гостиная, а в спальне спят хозяева, беженцам пришлось бы спать на диване или на полу, если есть дети. Такого пока нет, но все к этому идет, запасы иссякают. Я призываю людей регистрировать жилье на сайте stipruskartu.lt. Мы хотим попросить - регистрируйте жилье, которое было приобретено в качестве инвестиции или для аренды. Мне кажется, что духовная или моральная прибыль важнее неполученных денег за аренду", – сказал он.

Второй приоритет - просторные квартиры, в которые владельцы могут принять беженцев.

"Например, пара или небольшая семья живет в 4-комнатной квартире или в доме, у них есть свободные комнаты, может, с отдельным санузлом, они могут принять беженцев", – сказал Якилайтис.

Когда началась война, некоторые украинцы находились на отдыхе за границей. По разным подсчетам, их было около 13 000.

"С самого начала войны мы предложили помощь, связались с посольством Литвы в Египте, предложили помощь в доставке украинцев в Литву, Латвию и Эстонию. Мы предложили 700 мест, предложением воспользовались 400 украинцев", – рассказала Белова.

По ее словам, представители Египта в свою очередь сообщили, что находящиеся там украинцы могут оставаться в Египте, сколько им надо, а Египет позаботится о гостиницах и питании.

"Вернулись в основном мужчины, они ехали в Украину, чтобы воевать, женщины с детьми либо поехали в Польшу и Словакию, либо остались в странах Балтии", – рассказала Белова, заметив, что вернуться из Европы в Европу легче, чем из Египта или третьих стран, таких как Тенерифе или Мадейра.

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