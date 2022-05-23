Поменять паспорт в Литве – задача не из легких, как можно выйти из положения?

Мужчина, с которым говорил журналист LNK, сказал, что в живой очереди он простоял почти 1,5 часа.

"Два часа. Уже надоело, но надо стоять", – признала другая собеседница.

"Муж занял очередь, к 7 утра приехал, взял талончик на 7.50, но меня еще не приняли. Почти три часа", – сказала ожидающая в очереди женщина.

"Жду почти четыре часа. Уже был 570, мой номер 572, еще где-то полчаса", – сказал мужчина.

Родители с маленькими детьми стоят в отдельной очереди, но и им приходится ждать примерно час.

"Я не думала, что придется столько ждать. Очень неудобно, нет никакого уголка для детей, нет игры, занятия, мне кажется, когда придет время делать снимок, будем плакать", – сказала LNK женщина с маленькой девочкой.

"Мы играли, смотрели мультики, ели, пили чай, pripažавтракали", - рассказала LNK еще одна мама.

Однако большинство на очереди не жалуется.

"такова реальность сейчас, надо как-то с этим мириться. Я понимаю причину и спокойно это принимаю", – сказал один из мужчин.

"Надоело, но что поделаешь, сам слишком поздно спохватился", – признал другой.

"Мы сами виноваты, поздно заметили, что детские паспорта скоро перестанут действовать. Планируем ехать за границу, никого не виним", – сказала женщина с детьми.

Очереди в Департаменте миграции появились с началом войны.

"В живой очереди каждый день бывает по 400 человек. Их было бы еще больше, но после обеда не выдают талончики, поскольку всех не успеют обслужить", – сказала директор департамента Эвелина Гудзинскайте.

Чаще всего люди приходят за паспортами, их выдают по 50 000 в месяц.

"Никогда в истории еще такого не было, не было таких масштабов", – сказала Гудзинскайте.

Для тех, кто собирается в отпуск регистрация по интернету - не выход.

В Вильнюсе ближайшее время - через два месяца.

У тех, кто не хочет ждать, есть еще одна возможность – ехать в небольшие города, например, в Тракай. Таких хитрецов немало.

Несмотря на то, что приходится проехать почти 30 км, ждать в очереди придется всего 10-15 минут.