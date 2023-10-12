Пользователи сетей и экономист советуют, как экономить на практике

В социальнй сети Facebook разгорелась дискуссия о том, что делать, чтобы не пришлось жить "от зарплаты до зарплаты". Жители поделились своими советами. Больше всего было тех, кто утверждал, что надо думать, как заработать, а не на чем сэкономить.

"Посмотрите расходы, от чего можно отказаться, что вам не нужно. Посчитайте, сколько ежемесячно вы тратите на самое необходимое и оставшиеся деньги переведите на другой счет. Если вы часто едите в кафе, может, надо начать готовить дома. А если готовите дома, может, надо внимательно составлять меню, меньше ходить в магазины", –советуют участники дискуссии.

Были предложения пользоваться только общественным транспортом, не употреблять алкоголь, не курить, покупать продукты со скидкой. Были советы начать откладывать хотя бы по 10% от зарплаты, а потом увеличивать сумму.

"Ездить на велосипеде, покупать все на рынке и по объявлениям. В свободное время не выходить из дома", – писали участники дискуссии.