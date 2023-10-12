Пользователи сетей и экономист советуют, как экономить на практике

В социальнй сети Facebook разгорелась дискуссия о том, что делать, чтобы не пришлось жить "от зарплаты до зарплаты". Жители поделились своими советами. Больше всего было тех, кто утверждал, что надо думать, как заработать, а не на чем сэкономить.
"Посмотрите расходы, от чего можно отказаться, что вам не нужно. Посчитайте, сколько ежемесячно вы тратите на самое необходимое и оставшиеся деньги переведите на другой счет. Если вы часто едите в кафе, может, надо начать готовить дома. А если готовите дома, может, надо внимательно составлять меню, меньше ходить в магазины", –советуют участники дискуссии.
Были предложения пользоваться только общественным транспортом, не употреблять алкоголь, не курить, покупать продукты со скидкой. Были советы начать откладывать хотя бы по 10% от зарплаты, а потом увеличивать сумму.
"Ездить на велосипеде, покупать все на рынке и по объявлениям. В свободное время не выходить из дома", – писали участники дискуссии.
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас также поделился своими советами.
"Наша семья после повышения цен начала выбирать продукты похожего качества, но по более низкой цене. Самая большая разница наблюдается в ценах на молочные товары – запакованное в мягкие пакеты молоко намного дешевле, во время акции стоит меньше 70 центов", – сказал экономист.
Он также рассказал и о приложениях разных сетей.
"Используйте их, там видно, когда в магазине меньше покупателей, больше акций. Что касается одежды, чтобы сэкономить, покупайте ее по объявлениям", – сказал он.
"Очень влияют социальные сети. Люди видят - один в отпуске, другой ест в ресторанах. Это создает потребность. Меньше сидите в социальных сетях", – рекомендует специалист.
Маурицас прибавил, что для того, чтобы сэкономить, как это не парадоксально звучит, нужно покупать дорогие вещи, но в меньшем количестве.
"Важно хорошее качество. Я сам купил рубашку в 2012 г, которую ношу до сих пор", – поделился опытом собеседник.
В числе советов для любителей ресторанов и кафе - заказывайте там меньше.