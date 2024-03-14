Пользователей Telegram предупреждают: фиксируются попытки вовлечения жителей Литвы в преступную деятельность

"Такие вещи могут показаться невинными, но нужно предупредить общественность, что на самом деле это вовлечение в определенные схемы и с таких вещей начинаются гораздо более крупные дела", – подчеркнул глава НЦКУ.

Глава НЦКУ отмечает, что даже за последнюю неделю были зафиксированы случаи, когда гражданам Литвы за определенное вознаграждение предлагалось написать на стенах зданий различные надписи о литвинах. Однако В. Виткаускас предупреждает, что жители, пользующиеся платформой Telegram, могут быть вовлечены и в более серьезные преступления.

"То, что произошло год или больше назад в Польше или Эстонии, когда люди отзывались на предложения за определенное вознаграждение совершить определенное действие, которое могло бы не показаться каким-то злонамеренным: сфотографировать, написать граффити на стене или сделать еще какие-то подобные вещи (...), мы такие вещи замечали", – сказал радиостанции LRT В. Виткаускас.

"А вчера днем было несколько угроз о заложенной взрывчатке в торговых центрах. Мы пока не можем сказать, было ли это составной частью этой схемы, но весьма вероятно, что такой механизм может сработать и таким образом можно попытаться, с точки зрения оппонентов, привлечь к участию определенных людей (... ) в преступной деятельности", – сказал он.

Поэтому В. Виткаускас предупреждает жителей, пользующихся платформой Telegram, сохранять бдительность.

"Мы призываем граждан быть очень бдительными. И если они заметят попытку вовлечения их в то или иное действие, сообщить в полицию или Департамент государственной безопасности", – призвал глава НЦКУ.