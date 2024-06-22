Полюбуйтесь особенным полнолунием – на небе появилась клубничная луна

На этой неделе летнее солнцестояние сопровождается еще одним астрономическим явлением на небе, так называемой клубничной луной, или розовым полнолунием. Летнее солнцестояние, которое происходит ежегодно 21-22 июня, в этом году совпадает с началом фазы полнолуния и появлением Луны над горизонтом.

Интересно, что чем ближе к дате солнцестояния находится дата появления полнолуния, тем она ниже, т.е. тем ближе луна к горизонту. Это очень яркий визуальный эффект – поскольку солнце в данный момент поднимается выше всего над горизонтом, а луна – ниже всего.