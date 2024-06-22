2024.06.22 10:50

Полюбуйтесь особенным полнолунием – на небе появилась клубничная луна

 
ru.DELFI.lt
Клубничная луна
Клубничная луна
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В эту ночь и еще несколько ночей стоит посмотреть на небо, потому что там можно увидеть действительно впечатляющую клубничную луну.

На этой неделе летнее солнцестояние сопровождается еще одним астрономическим явлением на небе, так называемой клубничной луной, или розовым полнолунием. Летнее солнцестояние, которое происходит ежегодно 21-22 июня, в этом году совпадает с началом фазы полнолуния и появлением Луны над горизонтом.

Интересно, что чем ближе к дате солнцестояния находится дата появления полнолуния, тем она ниже, т.е. тем ближе луна к горизонту. Это очень яркий визуальный эффект – поскольку солнце в данный момент поднимается выше всего над горизонтом, а луна – ниже всего.

По данным Kalendoriaus day.lt полнолуние началось 20 июня. По данным обсерватории Stellarium, полную луну лучше всего видно было над горизонтом в ночь с 21 на 22 июня, после полного захода солнца, около полуночи и пару часов спустя, если смотреть на юг. Полнолуние можно будет наблюдать и в другие ночи – фаза полнолуния продлится до 27 июня. Конечно, если метеорологические условия позволяют наблюдать за небесными телами.

Клубничная луна названа в честь фольклора американских индейцев — в это время созревала клубника, пишет timeanddate.com. Эту луну называют ягодной, цветущей, горячей, кукурузной луной. Также лошадиной, розовой, цветочной, медовой луной.

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