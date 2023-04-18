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2 мая по случаю Всемирного дня поляков, живущих за границей на Ратушной площади в Вильнюсе состоится грандиозный концерт. Организаторы надеются, что на него соберутся не только живущие в Литве поляки, но и литовцы, желающие ближе узнать польскую культуру.
Поляки в Вильнюсе организуют еще один грандиозный концерт
© AFP / Scanpix

В прошлом году концерт проходил на Кафедральной площади. Его организовало Польское телевидение. В этом году на сцене выступят польские исполнители, некоторые из них известны и в Литве.

По данным портала MadeinVilnius.lt на концерте выступят: Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Blue Cafe, Kamil Bednarek, De Mono, FEEL, Pectus, Golec uOrkiestra, Łukasz Drapała, Ewelina Gancewska и Doda.

Во время мероприятия будут звучать популярные польские хиты, зрителей ждет впечатляющая сценография, видеоэффекты, танцовщики.

Ведущие мероприятия - Александр Сикора и Ида Новаковская (ведущие утренней передачи Польского телевидения).

Концерт состоится 2 мая, на Ратушной площади в Вильнюсе, начало в 19.00 ч. Зрителей ждут с 17.45 ч., их ждут разные развлечения.

Мероприятие бесплатное.

Сообщается, что мероприятие будет транслировать канал TVP Wilno.

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