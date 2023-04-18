Поляки в Вильнюсе организуют еще один грандиозный концерт

В прошлом году концерт проходил на Кафедральной площади. Его организовало Польское телевидение. В этом году на сцене выступят польские исполнители, некоторые из них известны и в Литве.
По данным портала MadeinVilnius.lt на концерте выступят: Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Blue Cafe, Kamil Bednarek, De Mono, FEEL, Pectus, Golec uOrkiestra, Łukasz Drapała, Ewelina Gancewska и Doda.
Во время мероприятия будут звучать популярные польские хиты, зрителей ждет впечатляющая сценография, видеоэффекты, танцовщики.
Ведущие мероприятия - Александр Сикора и Ида Новаковская (ведущие утренней передачи Польского телевидения).
Концерт состоится 2 мая, на Ратушной площади в Вильнюсе, начало в 19.00 ч. Зрителей ждут с 17.45 ч., их ждут разные развлечения.
Мероприятие бесплатное.
Сообщается, что мероприятие будет транслировать канал TVP Wilno.
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